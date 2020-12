Impact Tony's Chocolonely voor slaafvrije chocolade blijft druppel op gloeiende plaat

,,Wat wij doen is een druppel op de gloeiende plaat. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar we merken wel dat het bewustzijn wereldwijd groeit dat veel zaken in deze sector niet goed gaan en dat er gelukkig ook stappen worden gezet om bijvoorbeeld de inkomenspositie van de cacaoboeren in Ghana en Ivoorkust (uit deze Afrikaanse landen komt 60 procent van alle cacaobonen, red.) te verbeteren. Zo hebben beide landen een minimumprijs voor cacao afgedwongen. Een deel van die hogere opbrengst is bedoeld voor boeren’’, zegt Ynzo van Zanten, bij Tony's Chocolonely verantwoordelijk voor het verspreiden van de missie om de wereld van chocolade eerlijker en duurzamer te maken.