Ilona (21) eet voor het eerst in haar leven ei: ‘Altijd gek gevonden dat het uit een kip komt’

Ilona proeftIlona Braat (21) lust weinig. Tijd voor verandering, vindt ze. Aan de hand van adviezen van smaakdeskundige Bob Cramwinckel probeert ze haar smaak te vergroten. In deze laatste aflevering eet ze voor het eerst in haar leven ei, gebakken én gekookt.

Wanneer mensen erachter komen dat mijn eetgewoonten niet zijn zoals die van hen, is er eerst ongeloof en fascinatie. Ze denken dat ik vroeger nooit mijn bord hoefde leeg te eten van mijn ouders. Mijn ouders deden inderdaad niet moeilijk, maar ik moest van al het eten op tafel minstens één hap proeven. Gedwongen aan tafel blijven zitten tot het bord helemaal leeg was, heb ik nooit hoeven doen.

Volledig scherm © Ilona Proeft De reden daarvoor is de ervaring van mijn eigen moeder: ,,Ik moest vroeger altijd mijn bord leeg eten. Dan zat ik met mijn zus de hele avond in de keuken’', vertelt ze aan mij. ,,Nou, dat was niet leuk, hoor.’’



Ouders en opvoeders spelen een cruciale rol bij het aanleren van eetgewoonten, vertelt diëtist Dominique Flink. ,,Zij bepalen als je klein bent niet alleen wat je eet, maar ook wanneer je dat doet. Ook verschillende opvoedstijlen kunnen invloed hebben op eetgewoontes. Denk maar aan een toetje als beloning of juist geen toetje als straf.’'

Minihappen

Toetjes namen mijn ouders me niet af. Wel moest ik altijd wachten tot de rest klaar was. Omdat ik vaak de groenten oversloeg, was ik een stuk eerder klaar dan de rest. Als we hutspot of zuurkool aten, had ik na drie minihappen mijn bestek al neergelegd.

Volledig scherm Een kip bij het Micro Rondeel © AD ,,Gebakken ei hoefde je ook nooit’', zegt mijn moeder. ,,Waarom weet ik niet. De textuur? Of vond je de geur van gebakken ei niet lekker? Ik husselde het vaak, met ketchup erbij. Misschien vond je dat er niet lekker uitzien.’' Ze vertelt me dat ik er zelf voor koos om het niet te eten. ,,Je vond het toen een gek idee dat een ei uit een kip komt.’'

Om eerlijk te zijn, denk ik er nu nog zo over. Om die reden begon ik dit experiment bij de bron: de kip. Die vond ik bij Micro Rondeel in Den Haag, waar Hans Leneman op een kleinschalige manier 240 kippen houdt en eieren verkoopt. Speciaal voor mijn komst heeft hij de avond ervoor op zolder de kampeerspullen bij elkaar gezocht om een eitje te kunnen koken én bakken, tussen de kippen (niet in het hok natuurlijk).

Quote Het kan zijn dat je onbewust al wat negatieve associa­ties en gevoelens opgebouwd hebt. Die gevoelens moeten langzaam maar zeker in elkaar zakken Bob Cramwinckel Ik hoopte voor het proeven dat ik ei écht lekker zou vinden. Maar, net zoals de kibbeling, vond ik het niet vies en ook niet lekker. Het gele in het gekookte eitje kreeg ik pas echt weg toen ik er een lading zout op strooide. Het wit was wel oké. Bij het gebakken eitje had ik hoge verwachtingen. En misschien verwacht niemand dit, maar ik vond het lekker! Althans, ik had tijdens het proeven het idee dat ik het lekker kan gaan vinden. Met dat resultaat ben ik tevreden.

Na het eten vroeg de eierboer me of ik me nog goed voelde. ,,Hoezo zou ik me niet goed voelen?’' vroeg ik aan hem. ,,Het komt weleens voor dat mensen ziek worden na het eten van ei’', vertelt Leneman.

Stel, je wordt ziek van ei, dan heeft dat volgens diëtist Flink wel gevolgen voor de smaak. ,,Als je ziek bent geworden na het eten van ei, dan kan je smaakgeheugen dat opslaan met als conclusie dat ei niet lekker is.’' Maar deze negatieve ervaringen kunnen wel bijgesteld worden, vertelt ze. ,,Wanneer je weer regelmatig een hapje ei proeft en je merkt dat je er niet ziek van wordt, dan kan de koppeling in je smaakgeheugen veranderen naar positief.’'

Er is dus hoop voor moeilijke eters zoals ik. Gewoon blijven proeven, heb ik ondervonden. Probeer dat proeven zo oppervlakkig mogelijk te doen, geeft smaakexpert Bob Cramwinckel mee als tip.

Zo leer ik ieder jaar weer iets nieuws wat ik lekker vind, zoals parelhoen bijvoorbeeld. Ook heb ik op aandringen van mijn vriend pizza leren eten: ‘Eet nou maar, je vindt het sowieso lekker’. Hij had gelijk. Nu is het mijn lievelingseten. Aan alle moeilijke eters: jíj bent degene die bepaalt of je iets lust of niet. De regisseur van het hele gebeuren, dat ben jij. Het klinkt misschien erg vreemd, maar ik denk dat het zo in elkaar steekt.