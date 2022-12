Horeca worstelt nu het kouder wordt: wel of geen heater aan of een extra energietoeslag?

Op het terras van horecabaas Rob Baltus van De Nadorst in Blokker gaan de heaters deze winter niet meer aan. Liever stookt hij het binnen goed warm dan buiten. ,,Het ziet er nog steeds gezellig uit buiten met een haardvuur. Wie wil kan natuurlijk naar buiten om te roken, maar met deze temperaturen zullen sowieso weinig mensen voor hun plezier buiten blijven zitten.”

Net als veel ondernemers heeft de horecaman de kosten flink zien stijgen. De temperatuur lager zetten was voor hem geen optie. ,,Nee hoor we hebben geen moment getwijfeld. De kachel gaat hier vol aan en de open haard ook. Vanochtend nog werd ik gebeld door een meneer die vroeg of we de open haard aan hadden en dat hij dan graag met zijn vrouw vanmiddag een wijntje komt drinken. Er zijn ook horecagelegenheden waar het zo fris is dat je bijna je jas aan moet, daarmee jaag je je gasten weg. Dat willen we niet.”

Om alle kosten te kunnen blijven betalen heeft hij recent de prijzen met 10 procent verhoogd. Zijn gasten heeft hij er niet over gehoord. ,,En we zitten nog net zo vol", voegt hij eraan toe.

Volledig scherm Rob Baltus. © Marlies Wessels

Energietoeslag

In plaats van de prijzen te verhogen kiezen sommige ondernemers er ook voor om een tijdelijke energietoeslag in te voeren. Zoals eigenaar Oskar Heijdelberg van pastaketen Spaghetteria, met verschillende vestigingen in het land. Gasten betalen nu een energietoeslag van 1,50 euro.

,,Als je de prijzen eenmaal hebt verhoogd, ga je die in de praktijk eigenlijk nooit meer verlagen. Wij willen de boel niet bedonderen op het moment dat de energieprijzen weer dalen. Dus zodra het kan, laten we de energietoeslag weer vallen”, zei hij recent tegen het Parool. Hij voegde eraan toe dat de extra inkomsten maar zo’n 60 procent van de gestegen energieprijzen dekken. De meeste gasten hebben begrip voor de maatregel, meent de ondernemer.

Dat beeld deelt Johan de Vos, uitbater van het Bredase café Boerke Verschuren, en tevens voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Breda. Hij merkt dat veel ondernemers worstelen wat ze moeten doen: tijdelijk een energietoeslag rekenen, de prijzen verhogen, heaters aan of uit of een nieuw energiecontract afsluiten. ,,Zeker nu het kouder wordt, begint het te leven.”

Toeslag voor heaters

Een toeslag rekenen voor het aanzetten van de heaters zoals een Belgisch café in Borgerhout doet, zou De Vos zeker afraden, omdat het gasten weg kan jagen. Of er in Nederland cafés zijn die al zoiets hebben ingevoerd, weet hij niet, maar hij weet wel dat meer hotels en restaurants zoals Spaghetteria een extra energietoeslag in rekening brengen.

,,Als je bijvoorbeeld een hotel hebt met 150 kamers en die kamers allemaal moet verwarmen, dan begrijp ik wel dat je iets extra’s wilt rekenen. Tegelijkertijd snap ik de twijfel, maar ik denk dat je zo transparant mogelijk moet zijn naar je gasten.”

Zelf rekent hij geen extra toeslag en het heaters op het terras kunnen gewoon aan. Buiten moet het net zo aangenaam en gezellig kunnen zijn als binnen in zijn café, klinkt het. ,,Er zijn mensen die er anders over denken en vinden dat we stoken voor de buitenlucht. Maar ik denk dat we mensen die buiten een sigaretje willen roken die mogelijkheid gewoon moeten bieden.”

Volledig scherm Bij Café Jansen & Janssen op het terras zijn er geen heaters meer. Klanten kunnen voortaan verwarmde kussens krijgen (en de rode fleecedekens blijven). © Cees Elzenga

Eerder dit jaar heeft hij zijn gasheaters vanwege de hoge gasprijzen vervangen door elektrische, dus dat scheelt iets in de portemonnee. En hij heeft meer maatregelen genomen om zijn energierekening te drukken. Zo gaat nog maar één frituur aan in plaats van twee, de oven staat wat minder lang aan en de verlichting is led geworden. ,,We zitten in een pand uit 1600 dus isoleren valt niet mee, maar we doen wat we kunnen”, voegt hij eraan toe. De Vos is allang blij dat de buitentemperatuur de afgelopen maanden zo aangenaam is gebleven en hoopt dat het met de kou de komende maanden meevalt.

Baltus van De Nadorst uit het Noord-Hollandse Blokker is blij dat hij vanaf januari tot en met begin februari dicht is. Die keuze had hij eerder dit jaar al gemaakt, mede om het personeel wat extra vrijaf te gunnen. ,,Dat blijkt nu wel erg goed uit te komen, ik zag dat dat doorgaans de koudste weken van het jaar zijn.”

