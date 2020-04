Hoogvliet waarschuwt: kippengehakt bevat mogelijk plastic

Koken & eten Zelf moestuin­tje beginnen? Deze experts helpen je op weg

28 april Of 's lands bekendste grootgrutter dit jaar nog met een moestuintjesactie komt, is niet bekend. Maar daar hoeft de liefhebber van pure, met liefde en aandacht huisgeteelde groenten niet op te wachten. Boekenkasten zijn er al volgeschreven over het aanleggen en onderhouden van een moestuin. Een kleine greep uit het grote aanbod.