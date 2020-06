Hollandse neut krijgt duwtje in de rug in Amerika door subsidie van de EU

Als voorbeeld staat een proeverij in een Amerikaans café vermeld. Een hele rij flessen sterke drank op de bar van de café met een bordje erbij ‘Enjoy, it’s from Europe!’ en ‘Campaign financed with aid from the European Union.’ De proeverijen zijn onderdeel van een campagne van SpiritsNL, de Nederlandse branchevereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken. De voorzitter van deze brancheclub laat weten 1,5 miljoen euro subsidie te hebben ontvangen voor de reclame-uitingen in de VS. De campagne zou 1,9 miljoen euro kosten. In Europa loopt de verkoop van sterkedrank al jaren terug.