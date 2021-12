Hoe Theo ons eetpatroon wil veranderen: ‘Leg maar eens uit dat er hout in je koek zit’

Wat Eten We Vandaag: Varkens­haas met cranberry­saus en regenboog-wortelen

De combinatie van zoet en hartig is net als de kleuren in dit gerecht verbluffend. Dit gerecht is ideaal om in een grote schaal op tafel te zetten, want zo maken de kleuren nog meer indruk. Geen vooraf opgemaakte borden, maar ieder kan zijn eigen portie opscheppen.

10:00