Hoe kun je ei, melk, suiker of boter probleemloos vervangen in taart en gebak?

Koken & EtenGezellig samen koffie drinken is niet meer wat het geweest is. De een mag geen suiker, de ander geen lactose of gluten, weer een ander is veganistisch. Probeer dan maar eens een cake te bakken. Gelukkig zijn er tegenwoordig allerlei alternatieven, maar smaakt je cake dan nog wel zo lekker? En kun je alles zomaar vervangen? Onze culinair journaliste ging de uitdaging aan met een eenvoudige cake.

Met een normale cake kun je alle kanten op en zit je altijd goed. Zelfs wanneer je suiker, melk, ei, of boter vervangt door iets anders. Het basisrecept voor een cake ziet er zo uit:

Uitdaging 1: suikervrij bakken

Suiker helemaal weglaten is geen optie, want je hebt het volume van de suiker nodig om je cake te laten rijzen. In de plaats daarvan gebruiken we dus een suikervervanger die hiervoor geschikt is. Je kunt geen zoetstof in druppelvorm of tabletjes gebruiken, want die zijn vaak tweehonderd keer zoeter dan gewone suiker én ze leveren niet het nodige volume. Je kiest het beste voor een suikervervanger in poeder- of kristalkorrelvorm. Daarvan zijn er verschillende soorten beschikbaar, die allemaal een klein beetje anders zijn. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar je recept voor je een keuze maakt.

Quote Pas bij sommige suikerver­van­gers er wel voor op dat je geen klonters krijg in combinatie met boter

Een eerste alternatief voor suiker is Zusto. Je kunt de hoeveelheid suiker in je cake van 250 gram een op een vervangen door Zusto. Het enige probleem is dat Zusto in combinatie met boter voor klonters zorgt. Een oplossing hiervoor? Je eieren heel luchtig opkloppen zonder de zoetstof eraan toegevoegd. Meng daar eerst de boter door en voeg dan pas op het einde de bloem en de Zusto toe.

Naast Zusto heb je ook nog Sukrin, Tagatesse en Pure Via-kristalkorrel van Stevia. De zoetkracht van deze suikervervangers is zelfs dubbel zo sterk als die van gewone suiker. Daarom mag je slecht de helft van het gewicht in je recept toevoegen. In een normale cake doe je er dus 125 gram suiker bij in plaats van de volledige 250 gram.

Tip: blijf je liever weg van suikervervangers? Probeer de suiker dan eens te vervangen door geprakte banaan, dadelpuree of appelmoes. De textuur van je cake zal er wel iets vochtiger door zijn.

Uitdaging 2: lactosevrij bakken

Lactosevrij bakken is helemaal niet zo moeilijk als je denkt, aangezien lactose enkel in melkproducten zit. Er is lactosevrije roomboter op de markt, maar die kun je dus ook vervangen door plantaardige margarine of boter die geschikt is om te bakken. In deze cake proef je nauwelijks een verschil. In veel cakerecepten kan je boter trouwens ook vervangen door een gelijke hoeveelheid olie. Kies in dat geval wel voor een olie die vrij neutraal smaakt, zoals een arachideolie. Die smaakt heerlijk in een carrot-cake.

Volledig scherm In veel recepten kun je boter vervangen door een gelijke hoeveelheid olie, in carrot-cake bijvoorbeeld. © Shutterstock / Nataliya Arzamasova

Uitdaging 3: bakken zonder eieren

In de bio-winkel kun je een veganistische eiervervanger kopen zoals No-Egg van Orgran. Hiervan gebruik je ongeveer 1 theelepel (zo’n 7,5 gram ) per ei dat je moet vervangen. Daarnaast zijn er nog meer trucjes om eieren in gebak te vervangen door een plantaardig alternatief. Zo kun je bijvoorbeeld per ei een eetlepel gebroken lijnzaad mengen met 3 eetlepels warm water. Eventjes wachten en je krijgt een plakkerig mengsel dat lijkt op de textuur van ei, en dat hetzelfde effect heeft in cake. Verder zijn er nog iets eenvoudigere alternatieven. Zo kun je een ei bijvoorbeeld ook vervangen door 1 theelepel azijn met 1 theelepel bakpoeder, vooral in gerechten die moeten rijzen, of door een halve gepureerde banaan of zelfs 2 tot 3 eetlepels appelmoes.

In de bio-winkel kun je een veganistische eiervervanger kopen zoals No-Egg van Orgran. Hiervan gebruik je ongeveer 1 theelepel (zo'n 7,5 gram ) per ei dat je moet vervangen. Daarnaast zijn er nog meer trucjes om eieren in gebak te vervangen door een plantaardig alternatief. Zo kun je bijvoorbeeld per ei een eetlepel gebroken lijnzaad mengen met 3 eetlepels warm water. Eventjes wachten en je krijgt een plakkerig mengsel dat lijkt op de textuur van ei, en dat hetzelfde effect heeft in cake. Verder zijn er nog iets eenvoudigere alternatieven. Zo kun je een ei bijvoorbeeld ook vervangen door 1 theelepel azijn met 1 theelepel bakpoeder, vooral in gerechten die moeten rijzen, of door een halve gepureerde banaan of zelfs 2 tot 3 eetlepels appelmoes.

Tip: moet je in een recept alleen maar het eiwit vervangen, bijvoorbeeld wanneer je een meringue maakt? Gebruik dan per eiwit 2 eetlepels vocht van een blik kikkererwten, ook wel aquafabe genoemd. Ook in chocomousse kun je dit perfect gebruiken als alternatief om je chocomousse te laten opstijven. Klop de aquafabe goed op zoals je ook bij eiwit zou doen, en spatel het vervolgens door je chocolade. Uitdaging 4: minder vet Heb je niet per se een intolerantie, maar wil je gewoon graag een ietwat gezondere cake en de boter achterwege laten? In onze cake kun je de boter vervangen door tal van andere ingrediënten die een lekker smeuïg resultaat geven, maar veel minder vet zijn. Denk bijvoorbeeld aan yoghurt of zure room. Benieuwd naar welke vetstoffen het gezondst zijn om mee te bakken? Daar vertelt voedingsexpert Karolien Olaerts je hier alles over. Quote Een ei kun je bijvoor­beeld vervangen door 1 theelepel azijn met 1 theelepel bakpoeder, of zelfs door appelmoes Uitdaging 5: glutenvrij bakken Wie niet tegen gluten kan, moet zeker tarwebloem vermijden. Helaas heb je toch één of andere vorm van bloem nodig om je cake te doen slagen, aangezien dit de 'lijm' is die je cake bij elkaar houdt. Gelukkig zijn er veel alternatieven op de markt, zoals boekweitbloem, amandelbloem, kikkererwtenmeel, kokosbloem, rijstbloem en kastanjebloem. In onze cake zouden we kunnen kiezen voor amandelbloem, omdat die smaaktechnisch het best past bij een zoet dessert. Amandelmeel geeft ook een luchtige én krokante structuur aan je cake. Het gewicht blijft hetzelfde als bij bloem. In verhouding krijg je via amandelmeel wel meer calorieën binnen, omdat het natuurlijk gemalen amandelen zijn, maar het is wel een goed glutenvrij alternatief.

