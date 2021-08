Hoe bak je de allerbeste pannenkoek? Chef-kok Huub (73) verklapt hier alvast het geheim

We kennen u al van het NK omelet bakken en het NK uitsmijter bakken. Nu organiseert u een wedstrijd voor de beste Gelderse pannenkoek?

,,Zo’n wedstrijd was er nog niet. Je moet altijd iets bedenken wat nog niet is gebeurd. Ik streef ernaar om producten van eigen bodem te gebruiken en met de seizoenen mee te koken. Dat is ook een van de voorwaarden voor de wedstrijd. Deelnemers moeten eerst hun recept opsturen met daarin Gelderse producten. Denk aan eitjes en kip uit Barneveld en meel van molen Den Olde Florus in Terschuur.”