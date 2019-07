Hitte op de markt: strijd tegen bederf

Echt vol is het niet op de parkeerplaats van winkelcentrum Hoge Vucht in Breda-Noord, waar het traditiegetrouw donderdagmarkt is. Weinig kramen, en niet zo heel veel publiek. Alleen bij de groentekramen is het redelijk druk.



,,Ik denk dat er hooguit een derde staat aan kramen in vergelijking met normaal", zegt aardappelenverkoper John Kruythof uit Strijen. Dat heeft twee redenen, denken hij en Bredase kaasspecialist Vincent Hennekam: veel klanten zijn op zomervakantie en natuurlijk is de hitte een factor.



,,Het heeft geen zin om hier met chocolaatjes te gaan staan", lacht Kruythof. Onder meer de bakker, een kleding- en een fourniturenkraam ontbreken vandaag.