Hippe drank nu ook in biervorm: ‘Limoncello thuis maken? Op Google ga je het recept niet vinden’

In deze Brabantse restau­rants eet je volgende week zoutloos: ‘Pure producten hebben al genoeg smaak’

Eet minder zout en wees zuinig op je nieren. Dat is in het kort de boodschap die de Nierstichting wil uitdragen met een campagne die loopt van 9 tot en met 15 mei. Want ook zoutloze gerechten kunnen smaakvol zijn, is de filosofie. Veertien Brabantse restaurants doen mee aan de actie. ,,Goeie, pure producten hebben van zichzelf al genoeg smaak.”

4 mei