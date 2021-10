Hij is pas 20, maar Roman is nu al de allerbeste speculaasbakker: ‘Het recept? Dát verandert nooit’

Ben & Jerry’s krijgt volle laag van Israëli­sche ambassa­deur in VS: ‘Onwetend en hypocriet’

12 oktober De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten, Gilad Erdan, heeft hard uitgehaald naar ijsmerk Ben & Jerry’s. Hij richtte zich in het bijzonder op de twee oprichters van Ben & Jerry’s, die onlangs de beslissing van het Unilever-merk verdedigden geen ijs meer te gaan verkopen in Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied.