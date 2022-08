Het regent vijf sterren-reviews bij Wendy’s in Goes dankzij actie populaire snack-expert

GOES - Al jaren kampt Wendy’s fish & chips in het Zeeuwse Goes met slechte beoordelingen. Tegenstanders hopen zo de Amerikaanse Wendy’s in Europa te krijgen. Maar momenteel regent het vijfsterren-beoordelingen door de actie van Eke Bosman, een populaire expert in snacks.

‘Even goed opletten nu: dit is een stukje snackgeschiedenis’, begint ‘snackspert’ Eke Bosman op Instagram. Daarmee doelt hij op de jarenlange strijd tussen Wendy’s in Goes en de Amerikaanse Wendy’s. De Amerikaanse gigant wil naar Europa, maar de gelijknamige zaak in Goes steekt daar al 22 jaar een stokje voor.

Al vanaf 2000 doen de Amerikanen via rechtszaken verwoede pogingen het merkrecht in handen te krijgen, maar tot nu toe tevergeefs. De Zeeuwse horecazaak heeft sinds 1995 in de hele Benelux de rechten over het merk Wendy’s, vernoemd naar de jongste dochter van eigenaar Raymond Warrens. In 2021 deed de Goese ondernemer zelfs een poging 6,5 miljoen euro van de Amerikaanse keten te krijgen, maar hier ging de rechter niet in mee.

Koester de snackbar

In de hoop de Amerikaanse keten tóch naar de Benelux te halen, worden al jaren negatieve reviews geplaatst bij de Zeeuwse Wendy’s. Zonde, vindt Bosman. ,,We moeten snackbars als Wendy’s in Goes koesteren”, schrijft hij.

Eke Bosman test voor zijn Instagramaccount Snackpert snacks en friet bij diverse horecazaken (en is te zien in de Amazon-serie Donnie Speciaal). Hij geeft vervolgens een korte beschrijving en aantal sterren. De Frietpatat met saté- en samoeraisaus van Wendy’s beschreef hij als ‘werkelijk waar geniaal’ en kon rekenen op een goede vier sterren. Een stuk hoger dan de google-reviews die de zaak krijgt.

Hij sluit zijn post af met: ,,Hardwerkende snackbarhouders in Nederland verdienen veel respect, en vooral als ze zo’n grote Amerikaanse reus weten tegen te houden. (...) Laten we de Google-score opkrikken door ze zoveel mogelijk sterren te geven. Ze verdienen de negatieve neprecensies niet, daarom moeten we in de tegenaanval met positieve neprecensies.”

Fantastisch verhaal!

De oproep heeft effect: er zijn al meer dan driehonderd vijfsterren-reviews bij gekomen. Niet zo gek, want Bosman heeft bijna 90.000 volgers op Instagram. ‘Wendy zoals Wendy bedoeld is’. ‘Gewoon goede frites en lekkere snacks’. ‘Heel anders dan van de gore Amerikaanse keten’, valt er te lezen. Een ander zegt: ,,Kom op mensen, we hebben toch niet nog zo’n vieze Amerikaanse vreetschuur in Nederland nodig? We zouden juist trots moeten zijn op ondernemers als deze!”

Sommigen zijn er nog nooit geweest, geven ze eerlijk toe: ,,Geen idee hoe de friet smaakt. Fantastisch verhaal! Ga zo door.” Wéér een ander: ,,#snackspertmademedoit” en nóg een: ,,Heerlijke friet, de combinatie met saté- en samoeraisaus is verrukkelijk!” Anderen vinden dat de Amerikaanse Wendy’s ook wat creatiever kan zijn. ,,Laat de Amerikanen maar lekker een andere naam bedenken. Dat kon bij Burger King in Australië ook, dus waarom hier in Nederland niet. GO WENDY’S FISH & CHIPS.”

De zaak heeft nu 4,5 ster op Google, op basis van 1190 reviews.

