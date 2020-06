Het is sushidag! Bestellen is een optie, maar je kunt het ook zo vieren

Bereiding

Bereid de rijst volgens de instructies op de verpakking.

Snijd de zalm met een scherp mes in blokjes van ongeveer 1 x 1 cm.

Snijd de avocado, komkommer en mango in blokjes. Snijd de lente-ui in dunne ringen. Als je bevroren edamame boontjes en/of oranje masago gebruikt, ontdooi die dan in heet water.

Pak de noribladen, leg ze op elkaar en knip de hoeken er rond af. Blijf knippen totdat je drie gelijke cirkels hebt.

Leg de geknipte noricirkels op een werkblad en pak een lepel. druk de sushirijst met de achterkant van een lepel op het blad. Ga door tot er een dun laagje rijst op de nori zit.

Versier de verschillende nori-rijslagen met de zalm, avocado, komkommer, mango, lente-ui en edamame boontjes. Versier het naar hartenlust – het maakt niet uit waar je de ingrediënten legt. Het is jouw feestje!

Ten slotte leg je de drie lagen op elkaar. Als je merkt dat de taart in het midden iets inzakt, verstevig die plekken met wat extra sushirijst. Zo creëer je een stevige basis. Bestrooi de bovenste laag met de oranje massago en zwarte/witte sesamzaadjes.