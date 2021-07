Het is komkommerdag: zeven toprecepten waarin de komkommer schittert

Geen enkel spoor van tonijn in broodjes tonijn van Subway, blijkt uit laboratori­um­test

23 juni De Amerikaanse fastfoodketen Subway - eveneens ’s werelds grootste broodjeszaak - is verwikkeld geraakt in een rechtszaak nadat twee klanten in Californië beweerden dat er helemaal geen tonijn in hun tonijnbroodjes zit. Subway ontkende dat. Toch slaagde een recente laboratoriumtest er niet in om tonijn terug te vinden in de broodjes. Dat schrijft The New York Times.