Het dopje blijft voortaan aan je colaflesje vastzitten: ‘Coca Cola doet wat het moet doen’

Frisdrankfabrikant Coca-Cola is per direct begonnen zijn flesjes uit te rusten met doppen die aan de fles blijven vastzitten. Zo wil het bedrijf een bijdrage leveren aan de strijd tegen zwerfafval. Milieuorganisaties zijn blij, maar het is slechts een kleine stap. ,,Verwacht niet dat dit het probleem van zwerfafval oplost.”

In eerste instantie gaat het om de kleine flesjes van Coca-Cola zelf, maar ook van de merken Fanta, Sprite en Fuze Tea. De fabrikant gaat de komende tijd alle flessen uitrusten met de nieuwe dop die met een ring vastzit aan de opening van het flesje.

Coca-Cola is naar eigen zeggen de eerste frisdrankfabrikant die deze maatregel neemt, en loopt hiermee voorop op een wettelijke Europese richtlijn voor hersluitbare plastic verpakkingen die in 2024 in zal gaan. De fabrikant zet hiermee een nieuwe stap in het plan om minder afval te genereren. De aangehechte dop zorgt ervoor dat het inzamelen eenvoudiger wordt en voorkomt dat losse doppen achterblijven als zwerfafval.

,,Hoewel het een ogenschijnlijk kleine verandering lijkt, is de aangehechte dop een innovatief ontwerp”, zegt Karlijn in ‘t Veld, Country Director bij Coca-Cola in Nederland. ,,De productie is een complex proces, maar is er een waarvan we hopen dat het een grote impact zal hebben, zodat geen dop achterblijft wanneer consumenten onze flessen inleveren.”

‘Niet onder de indruk’

,,Het is een supermooie stap in het voorkomen van zwerfafval. Ze lopen vooruit op de verplichting”, zegt Elise Mooijman van Nederland Schoon. Drankverpakkingen, inclusief dopjes en deksels worden wereldwijd het meest aangetroffen op stranden. Plastic vergaat niet. We moeten er alles aan doen om te zorgen dat plastic wordt hergebruikt.”

Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation is ook blij met de maatregel, maar niet erg onder de indruk. ,,Het is geen bijzondere maatregel. Ze doen wat moet, het is Europees vastgelegd en de doppen aan de fles houden is hartstikke prima. Maar ik twijfel of dit de maatregel is die de wereld gaat redden. Verwacht niet dat dit het probleem van zwerfafval oplost.”

Meer impact

De maatregel om statiegeld te vragen op kleine flesjes die onlangs is ingegaan heeft volgens Dagevos veel meer impact. ,,Je moet echt zoeken om kleine petflesjes te vinden. Toch zal volgens hem ook deze maatregel bijdragen aan schone stranden. ,,In de lijsten die werden opgesteld met wat er allemaal op het strand aanspoelt, werden inderdaad steeds meer doppen geteld. Maar hoe interpreteer je dat? Een fles zonder dop, die zinkt naar de bodem en die zie je dus niet meer. Uiteindelijk moet je het totaalproduct inleveren, anders heeft het geen zin.” Momenteel is het nog niet verplicht om een lege fles in de supermarkt in te leveren met dop.