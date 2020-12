Helft supermarkten is 25 december open, ruime openingstijden in aanloop naar kerst

Er is daarnaast ook een stijging in het aantal supermarkten dat in de kerstweek tot 22.00 uur open blijft. Waren er eerst 700 filialen die tot zo laat open blijven, de aankomende dagen zijn dat er bijna 1150. Op kerstavond zijn er 1400 supermarkten open tot middernacht , honderden meer dan in voorgaande jaren.

Bezoek spreiden

Bij het overgrote deel van de ketens is dit jaar ook meer dan de helft van de vestigingen open op eerste kerstdag. Het gaat hier om de Albert Heijn, Jumbo, Dirk, Poiesz, DekaMarkt en Jan Linders. Bij Deen Supermarkten, dat met name winkels heeft in Noord-Holland, is zelfs 85 procent van de vestigingen open op eerste kerstdag.



De Plus, Aldi en Lidl zijn wat terughoudender. Van die ketens openen respectievelijk 30, 15 en 14 procent van de filialen de deuren op 25 december. Op tweede kerstdag zijn van alle ketens met 90 procent bijna alle vestigingen open.



De afgelopen jaren was er al een stijgende lijn te zien in het aantal supermarkten dat tijdens de kerstdagen open is. Gemeenten geven nu nog meer ruimte aan supermarkten voor langere openingstijden, in de hoop op deze manier drukte tijdens de pandemie te spreiden. Dit jaar zijn er in ruim 240 gemeenten supermarkten open op eerste kerstdag. Vorig jaar was dit in slechts 200 van de totaal 355 gemeenten het geval.