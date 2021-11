Heinz maakt ketchup onder Mars-omstandigheden

Een team van veertien astrobiologen is negen maanden bezig geweest met het laten groeien van de tomatenplanten in een zelfde soort atmosfeer als op Mars. Ze hebben de grond, temperatuur en de hoeveelheid water nagebootst. Dit deden ze in het Aldrin Space Institute in Florida.



Om een idee van het klimaat op de rode planeet te krijgen: temperaturen van de atmosfeer, die bestaat uit koolstofdioxide, kunnen variëren tussen -140 graden Celsius in de poolwinters, tot 20 graden in de zomer. Daarnaast is de luchtdruk nog geen procent van hoe we die hier op aarde kennen. Voor ons lichaam zou het betekenen dat ons bloed gaat koken.

Langere groeiprocessen

De onderzoeksleider, Andrew Palmer, legt aan CNN uit dat dit een grote stap is in onderzoek naar het kweken van planten en groenten op Mars. ,,Tot nu toe konden we alleen korte groeiprocessen simuleren. Maar met de tomaten die in de nieuwe ketchup zitten, is voor het eerst een langer proces aangegaan en is er een gewas van begin tot eind in deze omstandigheden volgroeid. En tot nu toe lijkt het succes te hebben.”



Het is daarnaast de start van een onderzoek naar hoe groenten en voedselwaren onder Mars-omstandigheden kunnen groeien en waarbij ze wel hun voedingsstoffen behouden.

Dat het experiment met ketchup is gedaan, is volgens ex-astronaut Mike Massimino niet zomaar. Het is populaire saus onder de beroepsgroep. ,,Ketchup is altijd een fijne toevoeging geweest aan het vaak droge eten dat we in de ruimte aten. Het bracht smaak.”



Of de Mars-ketchup lekker smaakt, is echter nog de vraag. Ze gaan de saus op 10 november proeven.

