Heineken-topman: ‘Herstel van de horeca komt pas op lange termijn’

U had vast andere wittebroodsweken verwacht.

,,Het is een speciale tijd. Ik had Jean François (Van Boxmeer, Van den Brinks voorganger, red.) een ander afscheid gewenst. Toen op 11 februari mijn benoeming werd aangekondigd, was het virus mondiaal nog nauwelijks bekend. Maar in Singapore, waar ik toen was gevestigd als topman voor Azië en de Pacific, stond het al wel op de radar. Ik kon alleen niet vermoeden dat het zo’n impact zou hebben. Maar ik ben wel wat gewend. Ik ben voor Heineken begonnen in Afrika. In Congo was er elke ochtend een nieuwe crisis. Daar leer je van dag tot dag veranderingsgezind te zijn. Dat was een buitengewoon goede leerschool om flexibel op ontwikkelingen in te spelen en een goed aanpassingsvermogen te kweken.”