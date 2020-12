Heerlijk eten en daarna lekker slapen: personeel van toprestaurant Tollius werkt samen mbo-studenten in Leerhotel

Westland en Those Vegan Cowboys beginnen samen nieuw zuivelmerk, zónder melk

3 december Westland Kaas en Those Vegan Cowboys brengen vanaf volgend jaar een nieuw plantaardig zuivelmerk op de markt. Smeerkaas is het eerste product dat ze rond de zomer in het zuivelschap willen hebben. ,,Kaas zonder het gebruik van dieren heeft de toekomst.’’