Héél Holland kweekt: Utrechtse brouwerij laat mensen zelf hop kweken voor in hun bier

Waarom verbouwen jullie de hop niet gewoon zelf?

Dat doen we ook - al twee jaar - in onze hoptuin bij stadstuin De Klopvaart. Dit jaar leek het ons leuk om onze hoptuin door heel Nederland te verspreiden. We hebben 2000 stekjes uitgedeeld, zodat mensen op hun tuin of balkon zelf hop kunnen gaan verbouwen. Ook een aantal Utrechtse cafés doen mee, en zelfs een sportclub wilde wat plantjes hebben.



En dan?

Als de plant een beetje goed heeft gegroeid mogen de deelnemers de hop in september bij ons komen inleveren. Dan gaan we samen oogsten, wat inhoudt dat je de ‘bloemetjes’ plukt die aan de plant hangen. Die bloemetjes zorgen enerzijds voor bitterheid, en anderzijds voor aroma. Uiteindelijk wordt de oogst gebruikt om een verse lading bier mee te brouwen.