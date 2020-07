Harry is dol op de braai: ‘Het gaat om samenzijn. Met zijn allen rond het vuur’

Buiten KokenLaat de luxe keuken even links liggen. Deze zomer ontdekken we de charme van buiten koken. Van primitief op vuur tot chic met een moderne barbecue. Vandaag: Zuid-Afrikaanse braai.

Als je denkt dat braaien en barbecuen hetzelfde is, dan heb je het mis. ,,Braaien in Zuid-Afrika is niet alleen maar vlees bakken. Het is een beleving. Een gezellig samenzijn met vrienden, familie en bekenden, onder het genot van wat lekkers. Het is iets waar de Zuid-Afrikanen de tijd voor nemen. Samen met zijn allen rond het vuur.”

Quote Kies voor vlees van goede kwaliteit: een wereld van verschil Harry Havinga Als Harry Havinga over de braai praat, dan doet hij dat met liefde en passie. ,,Wat mij aanspreekt in de braai? Man, vuur, vlees. Dat is iets dat wij al eeuwen doen. Het is fascinerend om te zien wat vuur met je gerecht teweegbrengt. Eiwitten veranderen door vuur in een smakelijk gerecht.”

Een Zuid-Afrikaanse braai lijkt wel op een barbecue. Aan een zijde zit de kolenmaker, waar hout in wordt gestookt. Aan de andere kant zitten een of twee rekjes. ,,Voor het stoken van het vuur moet je algauw een uurtje uittrekken”, zegt Havinga. ,,Dat is juist part of the fun. Het is een verandering in denken voor veel mensen. Neem de tijd en wil niet over een kwartier al aan tafel zitten”, vindt Havinga, die ook workshops verzorgt. Met een pookje verspreid je vervolgens de kolen onder het rooster en braaien maar. ,,Er is geen deksel, zoals met bijvoorbeeld het Amerikaans barbecueën. Dat is een groot verschil. Braaien gaat vooral op intuïtie. Er wordt geen thermometer gebruikt. Je moet gewoon heel goed naar je gerecht kijken en het de tijd geven om te garen.”

Pruttelen

De Zuid-Afrikanen braaien niet alleen vlees op de braai. Ook andere gerechten, zoals een stoofpotje, laten ze boven de kooltjes pruttelen terwijl ze met vrienden rond het vuur staan.

Zelf braait Havinga het hele jaar door. ,,Vier tot vijf keer in de week steek ik de braai aan. Deels is dat beroepsmatig, maar ook privé vind ik het heerlijk om er gerechten op klaar te maken. In de winter smaken ze zelfs nog beter dan in de zomer. Misschien is juist vanwege de kou de voldoening des te groter.”

Een belangrijke tip heeft de barbecuegoeroe nog wel. ,,Zorg dat je kwaliteitsvlees hebt. Het materiaal waarmee je het bereidt, is van ondergeschikt belang. Ook met je houtskoolbarbecue kun je braaien, maar als je goedkoop en mager vlees gebruikt wordt je gerecht niets. Goede brandstof en goede ingrediënten maken een wereld van verschil. Heel smakelijk zijn bijvoorbeeld zalm, bavette en picanha.”

Ook proberen? Probeer Harry’s zalm. Het recept vind je hieronder.

Plank grilled zalm van de braai

Ingrediënten en benodigdheden

Zalm

Plank cederhout

Kameha-kruiden van Don Marcos

Wakame (Japans zeewier)

Wasabimayonaise

Bereiding

- Leg de zalm met de huid naar beneden op de plank en snijd de zalm dan in vierkante stukjes tot de huid. Snijd niet door de huid heen.

- Kruid de zalm met de Kameha-kruiden.

- Leg de zalm met plank en al op het rooster van de braai. Je maakt bij de braai gebruik van zogenoemde reflectiewarmte, dat is de hitte die de ‘kolenmaker’ in het midden van de braai uitstraalt.

- Draai de plank regelmatig zodat de zalm aan alle kanten gaart.

- Als het visvlees stevig aanvoelt met je duim, is de zalm gaar. Wie het zeker wil weten, pakt de kernthermometer erbij. Bij 55 graden Celsius is de zalm gaar.

- Opmaak op het bord: leg wat wakame op een bord, plaats daarop het stukje zalm en doe er een beetje wasabimayonaise op. Prima combinatie met een Glenfiddich Fire & Cane whisky.

