Grijp je sneller naar de fles als je meer thuis bent? ‘Let op dat je er geen gewoonte van maakt’

Quote We raden aan om per week het aantal consump­ties op maximaal tien te houden Tom Evenepoel (Druglijn) ,,Overmatig drankgebruik kan nu aan het licht komen bij je partner”, stelt preventiemanager Floor van Bakkum van Jellinek, expert op het gebied van verslaving. Nu cafés al een aantal weken dicht zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, verschuift de alcoholconsumptie naar de huiselijke sfeer.



Dat is niet zonder risico’s volgens coördinator Tom Evenepoel van Druglijn, een Belgische organisatie.’,,Het kan een gewoonte worden die zelfs na de quarantaine blijft hangen. Het witte wijntje van het café wordt thuis voller ingeschonken. En een limiet op het verbruik valt makkelijker weg, waardoor de verleiding groeit om meer te drinken.’’

,,Wie te veel op heeft, wordt door zijn vrienden in het café daarop aangesproken. Dat is iets wat thuis minder snel zal gebeuren. ‘Wie heeft er last van?’, denken sommige mensen. Een glas inschenken om makkelijker in te slapen, kan meer drinken in de hand werken. Ik raad aan om per week het aantal consumpties maximaal op tien te houden. Verspreid over de hele week uiteraard, en met een aantal weekdagen alcoholvrij. Wie nu makkelijker een glas inschenkt, moet ervoor waken dat hij of zij onbewust geen gewoontes creëert, die ook na de quarantaine blijven hangen.’’

Angst

Of mensen daadwerkelijk meer drinken vanwege corona moet nog blijken, meldt Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). ,,Het is nog te vroeg om daar concreet iets over te zeggen’’, zegt preventiemedewerker Marcel Seuninga. ,,Het duurt vaak even voor mensen zich realiseren dat ze een probleem hebben en om hulp vragen. Daarom is het lastig vast te stellen of er écht meer probleemdrinkers zijn.’’

Bovendien is het drankgebruik sterk afhankelijk van de context. ,,Afhankelijk van de situatie drinken mensen in deze tijden meer, of juist minder’’, zegt Seuninga. ,,Je hebt mensen die vanwege angst of stress nu extra geneigd zijn naar de fles te grijpen. Ze voelen bijvoorbeeld angst om hun baan te verliezen. Alcohol werkt natuurlijk dempend, alleen daarna komt de stress extra hard weer terug.’’

Verschillende groepen

Volgens Van Bakkum van Jellinek, zijn mensen nu op te delen in twee groepen. ,,Omdat cafés dicht zijn en feesten niet doorgaan, willen mensen op dit moment enerzijds fitter blijven. Minder of geen alcohol drinken hoort daarbij.’’

Toch is er volgens haar ook een andere groep, die uit verveling of eenzaamheid juist wel gaat drinken. ,,Privé en werk loopt in elkaar over en daardoor neemt het drankgebruik toe.’’

Ritme

Quote Wie normaal gesproken regelmatig drinkt, kan deze periode goed gebruiken om te stoppen Marcel Seuninga (VNN) Ook de mensen die gewend zijn om thuis een borreltje te drinken, zouden vanwege het thuiswerken nu wel eens eerder kunnen beginnen, beaamt Seuninga. ,,Als je veel thuis bent, en het zit in je ritme, is de kans natuurlijk groot dat het drinken steeds vroeger begint.’’

Al zijn er ook de mensen die veel uitgaan en met name drinken tijdens sociale gelegenheden, die deze gelegenheid juist aangrijpen om minder te gaan drinken, denkt hij.

Van Bakkum stelt dat het drankgebruik bij de mensen ook wekelijks verschilt. ,,De ene week is iemand goed bezig, maar de volgende week zijn ze toch weer meer alcohol aan het drinken.’’ De preventiemanager van Jellinek zegt dat mensen op dit moment soms ook schrikken van hun eigen drankgebruik. ,,En dan willen ze weer ritme in hun leven brengen.’’

Problematisch drankgebruik

,,Het is in de eerste weken vooral schakelen en wennen aan de nieuwe situatie’’, stelt Van Bakkum. Nu het allemaal wat langer duurt, gaan mensen volgens haar weer structuur proberen te vinden en een modus om te werken. Van Bakkum spreekt haar zorgen uit over problematische drinkers. ,,Zij zitten waarschijnlijk veel thuis en gaan drinken uit verveling en door stress.’’

Omdat gezinnen nu veel ‘op elkaars huid zitten’, kan dit volgens Van Bakkum ook weer leiden tot meer drankgebruik.

Verder spreekt ze haar zorgen uit over huiselijk geweld. ,,Voor de partner wordt het nu ook zichtbaar als de ander meer drinkt. Nu komt het aan het licht en dat leidt tot spanningen.’’ Van Bakkum roept op dat mensen vooral moeten ingrijpen als zij zich zorgen maken over hun partner. ,,Neem contact op met de verslavingszorg.’’

Het advies van VNN aan thuiswerkers is om zoveel mogelijk je normale werkritme aan te houden. ,,En drink enkel op gezette tijden. Al is helemaal niet drinken natuurlijk de beste optie. Bovendien kun je er ook je voordeel uithalen. Wie normaal gesproken regelmatig drinkt, kan deze periode goed gebruiken om te minderen of stoppen. En te kijken hoe dat voelt.’’