Goedkopere groente en fruit stapje dichterbij: al 40.000 handtekeningen voor lager btw-tarief

Gezond eten stimuleren

Hoewel de reacties voor 98 procent positief zijn, rijzen er ook kritische vragen. ,,Die probeer ik zo goed mogelijk te beantwoorden.” De hoofdredacteur van een retailvakblad vindt dat Dirk te veel in de lageprijzenmodus zit en dat dat niet van deze tijd is. Huizing vond het stuk erg negatief. ,,Wij als Dirk van den Broek hebben in ons dna dat we er zijn voor lage prijzen voor iedereen en we willen iets doen om gezond eten te stimuleren. Daar ging de column aan voorbij.”

De weg naar echt lagere prijzen - overal, niet alleen bij Dirk - is nog lang, maar Huizing hanteert graag het motto ‘waar een wil is is een weg’. ,,Ik geloof er heel erg in dat als je iets wilt, dat je het kunt bereiken. Vaak heb je er wel anderen voor nodig. Ik wil wegblijven van politiek, want wij zijn er voor iedereen, maar met gesprekken in Den Haag zien we dat er bij alle politieke partijen oog is voor de betaalbaarheid van voeding. Dat is positief.” De interviews die de supermarktketen hield in Den Haag, zijn hier te zien.