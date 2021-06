Goed nieuws voor de fans: Tupperware weer op veel plaatsen in ons land te koop

Koken & EtenEnthousiast probeert Tupperwareconsulent Wilma van Kalkeren uit Herveld kampeerders op camping Waalstrand in Gendt warm te maken voor de grote variatie aan (ook nieuwe) kunststof producten voor huishoudelijk gebruik. ,,Toen afgelopen maart als donderslag bij heldere hemel de stekker uit Tupperware Nederland werd getrokken, heb ik, nadat ik van de schrik was bekomen, een doorstart gemaakt. En de bestellingen blijven komen.”

Om contact met vaste klanten te houden en om nieuwe doelgroepen aan te boren, staat Van Kalkeren met een kraam op de camping. Mogelijk dat ze de komende weken ook andere campings in de regio bezoekt. ,,Zolang we geen kookstudio's of Tupperwareparty’s bij mensen thuis mogen houden, is dit naast online party’s een van de alternatieven om mensen met duurzame en veilige Tupperwareproducten in aanraking te brengen.”

Daling van verkopen

Tupperware Nederland meldde in maart op Facebook dat na veel overleg en onderzoek de beslissing is genomen om de directe verkoopactiviteiten stop te zetten. Het bedrijf wil zich richten ‘op herstel’ van de basisactiviteiten en groei op de lange termijn op wereldniveau. Tupperware ziet een daling van verkopen in Nederland en het denkt niet dat het in de toekomst beter gaat.

Mix- en maatbekers

Op verschillende plaatsen in Nederland proberen consulenten via facebook- en whatsappgroepen de oven- en magnetronvaste kunststof producten voor huishoudelijk gebruik, zoals schalen, mix- en maatbekers, bakjes, flessen, (was)emmers en keukenhulpjes aan de man te brengen. Ondertussen meldt moederbedrijf Tupperware Brands op de website: ‘We werken aan de oplossing om producten in Nederland aan te kunnen kopen’.

Van Kalkeren heeft drie maanden geleden contact gelegd met distributeurs uit eerst België en later ook Duitsland. Ze laat de producten bij haar thuis afleveren en stuurt ze vervolgens door naar haar klanten. Die zijn blij dat ze weer een adres hebben voor het aanschaffen, vervangen of ruilen van producten.



,,Klanten raakten echt in paniek toen Tupperware Nederland plotseling stopte. Ze kregen nog een paar dagen de tijd spullen te bestellen. Daar is massaal gebruik van gemaakt.” Anja Velderman uit Arnhem dacht dat het gedaan was met Tupperware. ,,Ik ging vroeger met mijn moeder mee naar Tupperwareparty’s. Zo spaarde ik mijn uitzet bij elkaar. De spullen zijn wel duur, maar ze gaan vele jaren mee en groente en theeblaadjes blijven dagenlang vers. Ik heb nu de wasemmer bij me en die is echt super.”

Voorraad

Van een vriendin hoorde ze dat een Tupperwareconsulent op de camping in Gendt producten zou verkopen. ,,Ik was wel verbaasd. Toen dacht ik dat ze haar voorraad aan de man wilde brengen. Maar je kunt bij Wilma gewoon nieuwe spullen bestellen. Ik was blij verrast.”



Wilma van Kalkeren hoort het verhaal geamuseerd aan. ,,Ik ben hier niet alleen om te verkopen. Ik heb ook oude producten meegenomen om mensen uit te nodigen hun verhaal te vertellen. Want iedereen heeft wel een of meer producten van Tupperware in huis. En mensen vinden het leuk daarover te praten. Dat blijkt vandaag wel weer.”'

