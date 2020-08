Goed idee! Vriezer op de campus waar je eten uit kan halen dat de boer anders moet weggooien

Het is geen luchtkasteel waar ze aan werken, betoogt Maaike Hes (20) die in Wageningen Internationale Ontwikkelingsstudies studeert. Samen met haar honoursgroepje, een vijftal twintigers dat tot de best presterende studenten van de universiteit behoort, wil ze de lokale voedselketen verbeteren.



En hoe Hes en haar kompanen dat van plan zijn, wisten ze al wel ongeveer. ,,Het moest iets met bevroren voedsel zijn, want dan kun je restanten langer bewaren.’’



Een online hackathon, waarin groepjes over de hele wereld binnen een beperkt tijdsbestek non-stop aan één casus werken, gooide begin juni echter alles in een stroomversnelling.