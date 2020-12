Gezond kerstdiner is echt niet saai: ‘Kies vrolijke kleuren en sterke smaken’

,,We beginnen vaak een half jaar van te voren met het opzoeken van online recepten om inspiratie op te doen”, vertelt Suzanne Jacobs, kok bij het Voedingscentrum, die ook kookvideo's maakt voor haar eigen YouTubekanaal. ,,Vaak heb ik al groenten in mijn hoofd die ik deze kerst absoluut wil gebruiken. Daar bouw ik dan nog een recept omheen.” De menu's zijn elk jaar weer gezond, maar toch erg verschillend.

Ze kiest regelmatig voor een groentetaart als hoofdgerecht. ,,Het is makkelijk te delen en het ziet er enorm feestelijk uit.” Ze maakt altijd gebruik van vrolijke kleuren en sterke smaken om van elk gerecht een smaakvol geheel te maken.

De chef-kok legt uit dat het Voedingscentrum elk jaar een ander landenthema kiest. Er zijn typisch Nederlandse menu's samengesteld met recepten voor bijvoorbeeld rucolasoep en garnalensalade, maar ook een menu met smaken uit het Midden-Oosten. Denk hierbij aan gerechten als gegrilde aubergine met tahin en za’atar en latkes met wortelkrullen en sumak. ,,Dit jaar hebben we ons laten inspireren door de Franse, Italiaanse en Britse keuken", vertelt Jacobs. Ook was het belangrijk dat beide menu's te combineren zijn.

Kerstmenu met vis – voorgerecht: toast met drie kleuren tomaatjes

4 personen 0-15 minuten

Ingrediënten

- 150 gram kleine tomaatjes in diverse kleuren

- 1 teentje knoflook

- 2 ansjovisfiletjes in olie, blikje

- 2 eetlepels olijfolie

- 4 takjes basilicum

- 4 mooie volkoren boterhammen

- 75 gram zuivelspread light

- zwarte peper

Bereiding

- Was de tomaatjes en halveer ze.

- Pel de knoflook en snijd het teentje in halve plakjes.

- Snijd de ansjovis in kleine stukjes.

- Verwarm de olie in een klein pannetje en laat hierin de ansjovis smelten.

- Verwarm de laatste minuten de knoflook mee. De knoflook mag niet bruin worden.

- Voeg de tomaatjes toe en verwarm ze 1 minuut mee. Laat afkoelen tot kamertemperatuur.

- Was de basilicum en laat goed uitlekken.

- Rooster het brood en laat het afkoelen.

- Besmeer de boterhammen met zuivelspread.

- Verdeel de tomaatjes over het brood, garneer met de basilicum en maal er peper over heen

Kerstmenu met vis – hoofdgerecht: visrolletjes in doperwtjessaus met Italiaanse groente

4 personen 30+ minuten

Ingrediënten

- 1 venkelknol

- 2 rode uien

- 1 rode en 1 gele paprika

- 200 gram spinazie, snijbiet, winterpostelein of cavolo nero

- 1 sjalotje

- 3 eetlepels vloeibare margarine

- 200 gram doperwten, diepvries

- 4 stukjes visfilet à 100 gram

- peper

- 125 gram gerookte zalm, lang gesneden

- tijm

- 2 blikken cannelli- of witte bonen (totaal gewicht ca. 500 gram)

- 8 takjes basilicum of munt

- 1 citroen of limoen

Bereiding

- Maak de groente schoon.

- Snijd de venkel in acht dunne partjes, de uien in halve ringen en de paprika’s in flinke stukken.

- Snijd eventueel de cavolo in repen.

- Snijd het sjalotje in snippers.

- Fruit het sjalotje zacht in één eetlepel margarine.

- Voeg de doperwtjes toe met 100 ml water en stoof de doperwtjes 5 minuten.

- Dep de stukjes visfilet droog met keukenpapier en bestrooi de vis met peper.

- Snijd van de gerookte zalm vier plakken. Houd een paar reepjes of stukjes zalm achter.

- Wikkel ieder stukje visfilet in een plakje gerookte zalm.

- Pureer de doperwten met een staafmixer fijn.

- Roer de overgebleven zalm door de doperwten en maak de saus op smaak met tijm en wat peper.

- Breng de doperwtjessaus aan de kook en leg de visrolletjes erin. Houd de saus tegen de kook aan en pocheer de vis in 20 minuten gaar.

- Verwarm de rest van de margarine in een grote pan en fruit hierin de uienringen zacht.

- Voeg de venkel toe en smoor 5 minuten mee.

- Voeg de paprika toe en laat de groente in 10 minuten verder gaar worden.

- Spoel de cannellibonen af en laat ze uitlekken.

- Doe de cannellibonen en de spinazie bij de groente en warm het geheel goed door.

- Was de kruiden en maak hiermee de groente op smaak.

- Snijd de citroen in parten. Serveer de visrolletjes in de doperwtjessaus en de parten citroen bij de groente en bonen.

Kerstmenu met vis – nagerecht: koffiemousse met peer

4 personen 15-30 minuten nagerecht

Ingrediënten

- 8 zachte dadels zonder pit

- 2 eetlepels oploskoffie

- 250 ml vanillevla met zoetstof

- 8 koffiebonen

- 4 topjes munt

- 2 rijpe peren

Bereiding

- Week de dadels 10 minuten in vijf eetlepels heet water.

- Pureer de dadels met een staafmixer fijn.

- Laat de dadelpuree weer heet worden en voeg de oploskoffie toe. Klop dit met een mixer of garde tot

een stevig schuim.

- Meng er al kloppend de vanillevla door.

- Sla de koffiebonen tot gruis.

- Was de munt.

- Was een peer, snijd hem in vier parten en verwijder het klokhuis. Snijd iedere part in vier plakjes.

- Bak de plakjes peer in een grillpan tot er mooie streepjes op komen.

- Schil de andere peer en snijd hem in blokjes.

- Verdeel de blokjes peer over vier glazen. Schenk de koffievla erover. Zet de partjes gegrilde peer erin.

- Garneer de glazen met de koffiekruimels en de munt.

Kies je deze kerst voor een maaltijd met enkel plantaardige ingrediënten? Dan kun je onderstaand menu proberen.

Kerstmenu vegetarisch – voorgerecht: pastinaakrolletjes met rucola

4 personen 15-30 minuten

Ingrediënten

- 2 grote pastinaken

- 3 eetlepels olie

- peper

- 1 klein blikje kikkererwten (200 gram)

- 1 teentje knoflook

- 75 gram half zongedroogde tomaten

- 25 gram rucola

Bereiding

- Was de pastinaken en schaaf ze over de lengte in dunne plakken.

- Verhit steeds een beetje olie in de pan en bak de pastinaakplakken op laag vuur goudbruin.

- Laat de pastinaak uitlekken op keukenpapier en kruid hem met versgemalen peper.

- Doe de kikkererwten in een vergiet, spoel ze af en laat ze uitlekken.

- Bewaar het vocht van de kikkererwten als je onderstaand toetje wil maken.

- Pel een teentje knoflook en snijd hem fijn.

- Verwarm wat olie in de pan en bak het teentje knoflook kort.

- Voeg de tomaatjes en de kikkererwten toe en bak het geheel een paar minuten.

- Laat het kikkererwtenmengsel afkoelen en pureer het kort met een keukenmachine.

- Leg een aantal blaadjes rucola aan de brede kant van de pastinaak en verdeel er een lepel kikkererwten overheen.

- Rol de pastinaak op en steek er een prikker in.

- Herhaal dit met alle pastinaken en serveer drie tot vier rolletjes per persoon.

Kerstmenu vegetarisch – hoofdgerecht: pompoentaart met salie

4 personen 30+ minuten

Ingrediënten

- 600 gram pompoen

- 800 gram vastkokende aardappelen

- 1 ui

- 2 teentjes knoflook

- 125 gram champignons

- 12 zwarte olijven

- 5 takjes salie

- 3 eetlepels olie

- ½ theelepel gerookt paprikapoeder

- 6 middelgrote eieren

- 120 gram ricotta

- peper

- 1 volkoren boterham

- 1 handje gerookte gezouten amandelen

Materialen

- Springvorm met een doorsnee van 24 cm

Bereiding

- Was de pompoen, halveer hem en schraap de pitten er met een lepel uit.

- Leg hem met de platte kant op de snijplank en snijd hem in dunne plakken.

- Was de aardappelen en snijd ze in dunnen plakken.

- Kook de aardappels 5 minuten, voeg de pompoen toe en kook ze in ongeveer 10 minuten beetgaar.

- Giet de plakken af en laat ze afkoelen.

- Pel de ui en de knoflook en snijd ze fijn.

- Maak de champignons schoon en snijd ze in plakjes.

- Halveer de olijven in de lengte.

- Was de salie en snijd de blaadjes fijn. Houd een klein beetje apart.

- Verhit de olie in de pan en fruit de ui en de knoflook.

- Voeg de champignons, de olijven, de salie en het gerookt paprikapoeder toe en bak het geheel 5 minuten.

- Mix de eieren en ricotta met wat peper tot een glad mengsel.

- Warm de oven voor op 180° C.

- Vet de springvorm in met wat olie.

- Bedek de bodem met een derde van de plakjes pompoen en aardappel.

- Verdeel de helft van de champignons en giet de helft van het eiermengsel er overheen.

- Leg daarop weer een derde van de plakjes, de helft van de champignons en een derde van de plakjes.

- Giet de rest van het eiermengsel eroverheen.

- Bak de taart 40 minuten in de oven.

- Maal het brood met de amandelen en de salie grof in een keukenmachine.

- Verdeel het kruim over de taart en bak hem nog 5 minuten tot hij lichtbruin is.

- Laat de taart een beetje afkoelen, haal hem uit de vorm en serveer.

Kerstmenu vegetarisch – nagerecht: meringue met kersensaus

4 personen 30+ minuten

Ingrediënten

- 33 gram aquafaba (vocht van kikkererwten uit blik/glas) of 1 eiwit

- 56 gram fijne kristalsuiker

- ½ theelepel azijn

- 250 gram kersen uit de diepvries

- 1 eetlepel maïzena

- 1 eetlepel cacaopoeder

- ¼ theelepel kaneel

- 1 eetlepel ongezouten hazelnoten

Bereiding

- Voeg het kikkererwtenvocht toe aan een vetvrije kom en klop het totdat het gaat schuimen.

- Voeg beetje voor beetje de suiker toe en ga door tot er stijve pieken ontstaan.

- Spatel de azijn erdoor.

- Warm de oven voor op 160° C.

- Leg bakpapier op een bakplaat en maak vier hoopjes schuim. Duw ze uit zodat er bakjes ontstaan.

- Bak het schuim 30 minuten in de oven totdat het bros van buiten en zacht van binnen is.

- Laat het afkoelen.

- Verwarm de kersen in een pan met eventueel wat water.

- Maak een papje van de maïzena met een eetlepel koud water en voeg dit toe aan de kersen.

- Voeg het cacaopoeder en kaneel aan de kersen toe en laat de kersen een beetje afkoelen.

- Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan en hak ze fijn.

- Vul de bakjes met de kersen en top af met de hazelnoten.

Meer recepten voor deze kerst?

