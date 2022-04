Getest: Dit is de beste vrijstaande vaatwasser

In de meeste keukens vind je tegenwoordig een inbouwvaatwasser. Maar er zijn ook keukens waar dat niet past. Dan heb je een vrijstaande vaatwasser nodig. Vrijstaande vaatwassers zijn meestal wat goedkoper dan inbouwvaatwassers.

De Consumentenbond test inbouw- en vrijstaande vaatwassers op onder meer schoonwassen, programmaduur en energie- en waterverbruik. Er zijn in totaal ruim 100 vaatwassers getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Let op: vaatwassers kunnen momenteel (tijdelijk) minder goed verkrijgbaar zijn. Dit heeft te maken met corona en het wereldwijde chiptekort.

Bij de 40 geteste vrijstaande vaatwassers komt een model van Siemens als Beste uit de Test. Een vaatwasser van Beko is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Siemens SE23HW32UE

Volledig scherm Siemens SE23HW32UE © Consumentenbond

Deze vaatwasser van Siemens is sinds eind 2021 op de markt en doet het goed in de test. Hij biedt ruimte voor 12 couverts (een couvert is het tafelgerei voor 1 persoon).

Wassen en vooral drogen doet hij goed. Het hoofd- en ecoprogramma verschillen daarin weinig van elkaar. De vaatwasser verbruikt ook weinig water en energie, vooral bij het ecoprogramma.

De machine is makkelijk in het gebruik en maakt weinig herrie. Je kunt hem tot 24 uur van tevoren instellen via de uitgestelde start. In het bovenste en onderste rek kun je verschillende houders inklappen en voor het bestek is er een korf. Ook kun je het bovenrek in hoogte verstellen.

Een minpunt is de duur van het ecoprogramma. Dat duurt maar liefst 3,5 uur. Het hoofdprogramma is met 2 uur en 10 minuten een stuk sneller.

Beste Koop: Beko BDFN36530XC

Volledig scherm Beko BDFN36530XC © Consumentenbond

De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar dit apparaat van Beko. Dit apparaat is sinds de zomer van 2021 op de markt en biedt ruimte voor 15 couverts. Dat is wat meer dan de Siemens.

Wassen en drogen doet deze machine goed. En hij is redelijk zuinig met water en energie. Ook hier zie je dat het ecoprogramma het meest zuinig is.

Je kunt de machine tot 24 uur van tevoren instellen en tijdens gebruik maakt hij weinig herrie. Het gebruiksgemak is redelijk en zou wat beter kunnen. Zo is bijvoorbeeld het filter lastig schoon te maken en werkt de bediening wat onhandig.

Net zoals bij de Siemens zijn de rekken ook bij de Beko instelbaar. Je kunt zowel in het bovenrek als in het onderrek verschillende houders inklappen. Ook is het bovenrek in hoogte verstelbaar. In tegenstelling tot de Siemens heeft de Beko een besteklade in plaats van een bestekkorf.

Een minpunt is de programmaduur. Die zijn zowel bij het hoofd- als ecoprogramma erg lang. Het hoofdprogramma duurt ongeveer 3 uur en het ecoprogramma 3 uur en 3 kwartier.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

