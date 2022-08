Getest: Dit is de beste vrijstaande combimagnetron

Met een combimagnetron kun je meer dan met een gewone magnetron. Je kunt naast opwarmen ook bakken en meestal ook grillen. Veel keukens hebben tegenwoordig een magnetron ingebouwd. Maar dat is niet overal mogelijk. Daarnaast zijn vrijstaande modellen over het algemeen een stuk goedkoper dan inbouwmagnetrons.

De Consumentenbond test zowel inbouw- als vrijstaande combimagnetrons op onder meer opwarmen, ontdooien, heteluchtfunctie (oven), combistand en gebruiksgemak. In totaal zijn er meer dan 100 combimagnetrons getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim 50 geteste vrijstaande modellen komt een combimagnetron van Sharp als Beste uit de Test. De Beste Koop is een model van Samsung.

Beste uit de Test: Sharp R-971INW

Volledig scherm Beste uit de Test: Sharp R-971INW © Consumentenbond

Dit vrijstaande model van Sharp heeft een magnetron, oven en grill. Hij is naast de zilveren variant ook verkrijgbaar in wit of rvs.

Wat vooral opvalt is de uitstekende grillfunctie. Maar ook opwarmen met de magnetronfunctie en bakken met de heteluchtoven doet hij prima. Al is hij wel beter in het bakken van bijvoorbeeld cake dan in het bakken van een diepvriespizza. De combistand, waarmee je tegelijk kunt ontdooien en bakken, werkt ook redelijk goed.

Verder is hij makkelijk in het gebruik. De bediening werkt eenvoudig. Tijdens gebruik maakt hij relatief weinig herrie en heb je goed zicht door de ruit aan de voorkant. Van binnen biedt hij veel ruimte. Hij is ook makkelijk schoon te maken. Een ander pluspunt is het energieverbruik. Dat is relatief laag.

De enige minpuntjes zijn dat hij geen timer heeft en ook geen kinderbeveiliging.

Beste Koop: Samsung MC28H5013AK

Volledig scherm Beste Koop: Samsung MC28H5013AK © Consumentenbond

Dit model van Samsung heeft ook een magnetron, oven en grill. Het is een prima alternatief als je geen grote magnetron nodig hebt en liever wat minder geld uitgeeft. Hij scoort niet veel lager dan de Sharp en is een stuk goedkoper. Maar hij is met een inhoud van 19 liter wel een stuk kleiner. Dit model is naast zwart ook verkrijgbaar in rvs.

Opwarmen, ontdooien en bakken kan hij allemaal erg goed. Al duurt het opwarmen wel wat lang. De combistand werkt bij dit model erg goed. Grillen kan hij ook, maar niet zo goed als de Sharp.

De Samsung is ook makkelijk in het gebruik. De bediening werkt simpel en is eenvoudig te begrijpen. Hij maakt iets meer herrie dan de Sharp, maar dat is nog steeds relatief weinig. Ook is het energieverbruik wat minder zuinig dan bij de Sharp, maar nog steeds goed.

Een nadeel is dat je tijdens gebruik niet zo goed door het ruitje kunt zien wat er binnen gebeurt. Ook is hij wat lastig schoon te maken.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

