Getest: Dit is de beste staafmixer met hakmolen

Best GetestWat is de beste staafmixer met hakmolen? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Met staafmixers zonder accessoires kun je alleen pureren. Uitgebreidere modellen hebben accessoires, zoals een hakmolen en een garde. Daarmee zijn andere apparaten soms overbodig.

De Consumentenbond test staafmixers op onder meer smoothies, mayonaise en pannenkoekbeslag maken, babyvoeding pureren, gebruiksgemak en geluid. Staafmixers met een hakmolen en gardeopzetstuk worden ook getest op onder meer noten hakken en slagroom kloppen. In totaal zijn er ruim 85 staafmixers getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim 55 geteste modellen met hakmolen komt een model van Bosch als Beste uit de Test. Een staafmixer van Braun is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Bosch MS8CM6120 MaxoMixx

Volledig scherm Beste uit de Test: Bosch MS8CM6120 MaxoMixx © Consumentenbond

Met deze staafmixer van Bosch pureer je babyvoeding en smoothies zonder enig probleem. Je mengt zowel vaste als vloeibare ingrediënten tot een mooi geheel. Mayonaise maken bijvoorbeeld gaat uitstekend.

Hij wordt geleverd met een hakmolen en een maatbeker. Hij heeft geen gardeopzetstuk. De hakmolen werkt goed. Vooral noten en kruiden hakt hij prima fijn. Uien hakt hij iets minder goed, maar nog steeds goed genoeg voor een mooie voldoende.

De staafmixer is ook erg makkelijk in het gebruik. Je zet hem zo in elkaar. Hij is makkelijk te bedienen en heeft een lang snoer. Ook is hij eenvoudig schoon te maken en maakt hij tijdens gebruik relatief weinig geluid.

Als je hem heel intensief gebruikt kan de motor zichzelf uitschakelen om oververhitting te voorkomen. Je moet dan even wachten voordat je weer verder kunt.

Beste Koop: Braun MQ 3025 Spaghetti

Volledig scherm Beste Koop: Braun MQ 3025 Spaghetti © Consumentenbond

Met dit model kun je, net als met de Beste uit de Test, prima babyvoeding en smoothies pureren. Verder is ook mengen van zowel pannenkoekbeslag als mayonaise geen probleem.

Dit model wordt geleverd met een hakmolen, gardeopzetstuk en maatbeker. Met de hakmolen kun je noten en kruiden goed fijn hakken. Uien gaan iets lastiger en worden minder gelijkmatig fijngehakt. De garde werkt ook goed. Je kunt en prima slagroom meer kloppen. Eiwit kloppen gaat ook, maar duurt wel erg lang.

Verder is hij erg prettig in het gebruik. Op dit punt doet hij niets onder voor de Beste uit de Test. Hij maakt ook relatief weinig herrie, al is de Beste uit de Test nog een stukje stiller.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Van het beste koffiezetapparaat tot de beste grasmaaier: hier vind je alle artikelen met geteste producten van de Consumentenbond.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.