Getest: Dit is de beste inbouw-combimagnetron

Met een combimagnetron kun je opwarmen, bakken en meestal ook grillen. Vooral inbouwmodellen zie je tegenwoordig in veel keukens. Logisch, want het ziet er mooi strak uit. Daar betaal je wel voor: inbouwmagnetrons zijn flink duurder dan vrijstaande modellen.

De Consumentenbond test inbouw- en vrijstaande combimagnetrons op onder meer opwarmen, ontdooien, heteluchtfunctie (oven), combistand en gebruiksgemak. In totaal zijn er 96 combimagnetrons getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim 40 geteste inbouwmodellen komt een combimagnetron van ETNA als Beste uit de Test. Dit model is ook de Beste Koop vanwege de gunstige prijs. Een interessant alternatief is een combimagnetron van IKEA.

Beste uit de Test én Beste Koop: ETNA CM751ZT

Volledig scherm Beste uit de Test én Beste Koop: magnetron ETNA CM751ZT © Consumentenbond

Bij deze inbouwmagnetron van ETNA krijg je veel waar voor je geld. Hij komt goed uit de test en heeft ook een relatief gunstige prijs.

Opwarmen en ontdooien van eten doet hij goed en gelijkmatig. Ook grillen kan hij prima. De combistand (ontdooien en bakken tegelijk) werkt ook goed. Bijzonder is dat hij ook een stoomfunctie heeft. En die scoort maar liefst een perfecte 10.

Verder is hij makkelijk in het gebruik. De bediening werkt eenvoudig, hij is lekker ruim van binnen en hij is makkelijk schoon te maken. Ook prettig: tijdens gebruik maakt hij weinig lawaai.

Maar er zijn ook wat minpuntjes. Zo duurt opwarmen in de magnetron- en combistand wel erg lang. En de ovenfunctie is niet zijn sterkste kant: diepvriespizza’s komen bijvoorbeeld vrij slap uit de oven.

Alternatief: IKEA Smaksak

Volledig scherm Alternatief: magnetron IKEA Smaksak © Consumentenbond

Ben je op zoek naar een model met vooral een goede ovenfunctie? Dan is dit model van IKEA een goed alternatief.

In tegenstelling tot de ETNA, bak je met dit model van IKEA prima diepvriespizza’s. Maar opwarmen en grillen doet hij juist wat minder goed. Daar is de ETNA beter in.

Verder doet hij qua prestaties niet onder voor de ETNA. Het gebruiksgemak is goed en de bediening is heel makkelijk. Hij is makkelijk schoon te maken en stil tijdens gebruik. En hij is lekker ruim van binnen. Met een inhoud van bijna 43 liter zelfs iets ruimer dan de ETNA. Hij heeft geen stoomfunctie.

Minpunten zijn vooral het opwarmen en grillen. Hij scoort daar maar net aan een voldoende op. Daarnaast warmt hij het eten niet goed gelijkmatig op en duurt dit ook erg lang.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

