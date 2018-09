'Gefrituurd eten hoeft niet ongezond te zijn'

Angela Prins staat niet alleen in haar strijd, zo brak professor Tiny van Boekel, professor in food science van Wageningen Universiteit, vorig jaar een lans voor friet. ,,Friet komt van de aardappel en de aardappel op zich is gezond. Nee, friet is niet ongezond. Geen enkel levensmiddel is gezond of ongezond'', aldus van Boekel in een video van ProFri, de vakvereniging voor professionele frituurders. ,,Zolang je maar gevarieerd eet, past friet prima in een gezond voedingspatroon.''

Toch staat frituren in een slecht daglicht , zag Angela Prins. ,,Nu wordt een frituurtje vaak gezien als "vette" snack, veel minder vaak als een serieus onderdeel van een dagelijks menu'', vertelt Prins. ,,Maar goed frituren hoeft niet te leiden tot een vette maaltijd. Dan kan iets gefrituurds een mooie aanvulling op de maaltijden zijn. Frituren is dan ook niet alleen friet en kroketten is, maar juist heel veelzijdig en lekker. Dit heb ik zelf ook gemerkt, bijvoorbeeld bij de nieuwe haring. Die is echt heel lekker als hij wordt gefrituurd, het wordt wel een heel andere vis, maar wel heerlijk.''

Frans van Rooij, directeur van de vereniging Professionele Frituurders en Nederlands Frituurcentrum, is blij met het boek. ,,We willen laten zien dat met frituren als bereidingswijze van voedsel niets mis is en je als het ware iedere dag bij de maaltijd iets gefrituurds kunt eten'', aldus van Rooij. ,,Het enige ongezonde aan bijvoorbeeld friet, is dat het te lekker is en we er dus te veel van eten.''

Roy van der Ploeg, woordvoerder van het Voedingscentrum, laat weten dat het toch iets genuanceerder ligt. ,,Wij adviseren allereerst dat mensen indien ze frituren dit doen in olie en vloeibaar frituurvet. Deze bevatten weinig verzadigde vetten en zijn daarom een betere keuze dan vast vet'', aldus van der Ploeg. ,,Verder bevatten gefrituurde producten veel calorieën en dus moet je opletten met hoeveel je ervan eet. Maar ook hier geldt dat het vooral van belang is om gevarieerd te eten.''

Probeer vanavond dit recept uit het nieuwe boek Fris Frituren van Angela Prins.

Gefrituurde verse ananas met kumquat, granaatappel en bloedsinaasappel

Ingrediënten:

- 1 verse rijpe ananas

- 2 of 3 eiwitten (losgeklopt met een paar druppels olie)

- 1 granaatappel (doormidden gesneden en de pitjes eruit getikt)

- 2 bloedsinaasappels (gepeld en in partjes zonder vlies gesneden)

- 4 kumquats (gewassen en in dunne plakjes gesneden)

- Fijne suiker (of kristalsuiker fijngewreven of gemalen)

- Olie of vet om in te frituren

Bereidingswijze:

- Verhit de olie of het vet tot 175 ºC.

- Snijd de uiteinden van de ananas en snijd de ananas in plakken.

- Snijd de schil eraf en verwijder de harde pitjes.

- Maak de plakken goed droog met keukenpapier.

- Haal de plakken één voor één door het eiwit.

- Veeg het teveel aan eiwit eraf.

- Bak ze ook één voor één in de hete olie of het vet.

- Draai ze halverwege om.

- Neem de tijd om ze goed te bakken. Dan wordt de ananas heerlijk zoet.

- Laat de gebakken ananas uitlekken en strooi er dan direct wat fijne suiker over.

- Maak een mooi bordje samen met de granaatappelpitjes, de bloedsinaasappel en de kumquat.

- Warm opeten is het lekkerste.