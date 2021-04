Geen zin in koken? Dan kun je altijd nog een tosti frikandel speciaal maken

Wat Eten We Vandaag: Zelfgemaak­te pizza met aardappel en olijven

23 april Een veganistische pizza met een twist! Deze pizza met aardappel wordt veel gegeten in Malta en is een combinatie tussen pizza calzone en een gewone pizza. Door de toevoeging van onder andere tomaat, olijven en kappertjes is de pizza heerlijk vol van smaak.