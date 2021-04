Geen plastic zakjes meer bij groente en fruit: zo vervoer je het zonder schade

Lidl heeft zijn Lidl Green Bag al sinds 2018. Albert Heijn en Aldi maken dit jaar ook een eind aan de gratis plastic zakjes op de groente- en fruitafdeling. AH begint vandaag bij twintig filialen en eind dit jaar zijn de zakjes in alle winkels verdwenen. Aldi werkt aan een duurzaam alternatief.

Goed nieuws, vindt Elisah Pals van Zero Waste Nederland, een burgerbeweging die zich hardmaakt voor het terugdringen van afval. ,,Het is een sterk signaal dat supermarkten afgeven en daar zijn we heel blij mee.” De vraag is: hoe vervoer je dan je penen en je bloemkool? ,,Het is helemaal niet zo moeilijk", zegt Pals. ,,Albert Heijn laat zien dat het kan door herbruikbare zakjes te introduceren. Die kun je ook al een tijd bij Lidl kopen.”

Neem fruit en groente los mee

,,Appels of mandarijnen kunnen ook zo op de band", aldus Pals. ,,Dus vraag je altijd af of het wel nodig is om er iets omheen te doen.”

Gebruik herbruikbare zakjes of tasjes

,,AH geeft ze de eerste periode gratis weg bij de boodschappen, daarna zijn ze 0,30 cent per stuk. Eerlijk gezegd doe ik meestal boodschappen op de markt. Ik neem altijd zakjes en netjes mee.

Wees voorbereid

Zorg dat je altijd tasjes, zakjes of netjes in je auto of fietstas hebt liggen. Of in je rugzak. ,,Als je onderweg van je werk naar huis rijdt en nog even stopt bij de supermarkt, dan kun je ze meteen meenemen.”

Gebruik zakjes van natuurlijke materialen

,,Ik gebruik netjes van katoen. De netjes bij AH zijn van nylon, die geven weer microplastics af. Veel zakjes zijn nog steeds van kunststof. Ik kies een natuurlijke vezel: katoen of linnen. Die zakjes zijn ook makkelijk te repareren als er een gaatje in komt. Dan heb je er nog langer plezier van.”

Neem je eigen broodzakken mee

,,Bij de bakker, de broodkraam op de markt en zelfs ook bij de supermarkt kun je vragen of het brood in je eigen broodzak mag in plaats van in een plastic zak. Gewoon even vragen aan een medewerker als je onverpakte broden ziet liggen.”

Probeer meer

,,Je kunt ook op veel plekken je eigen potten en bakjes vullen, zoals bij supermarkt Pieter Pot. Dat is een online verpakkingsvrije supermarkt. En op de markt kun je ook je eigen potten vullen met pindakaas. Zelfs op de Haagse Markt, die niet goed bekend staat als het gaat om het gebruik van plastic. Op 5 juni organiseren we in de Week Zonder Afval door het hele land wandeltours waarbij een gids je in jouw stad meeneemt naar winkels waar je terecht kunt. Je hoef het niet allemaal zelf uit te zoeken. We hebben nu een deel van de tours online gezet, maar in de komende weken volgen er meer.”



