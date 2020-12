Geen keukenprinses? Maak dan eens deze koude feestschotel

Koken & eten Esther (29) drinkt in januari geen druppel: 'Ik durf best toe te geven dat ik alcoholist ben geweest’

30 december Het is weer bijna tijd voor Dry January: een campagne die mensen uitdaagt om de hele maand januari geen alcohol te drinken. Voor Esther ten Hove uit Arnhem is dat een makkie. Zij is al sinds een paar jaar gestopt met drinken. Via social media motiveert ze mensen met hetzelfde doel.