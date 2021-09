Geef je kind water, waarschuwt Voedingscentrum, want drinkpakjes zitten vaak boordevol suiker

Koken & etenOmdat het vandaag Kraanwaterdag is, geeft het Voedingscentrum nog maar eens een signaal af aan ouders: geef je kinderen water. Drinkpakjes, die kinderen vaak mee naar school krijgen, zitten vol suiker. In de vergelijking die het kenniscentrum maakte, blijkt dat in sommige pakjes omgerekend wel vijf klontjes suiker zitten.

In de lunchboxen van veel basisschoolleerlingen zitten ze: drinkpakjes. Sommige zijn frisdrankjes of vruchtensappen, andere hebben als basis zuivel. Eén ding hebben ze gemeen: ze bevatten vaak erg veel suiker. Het Voedingscentrum zette vijftien drankjes op een rijtje. Van water (geen suiker) en melk (2,5 klontjes suiker) tot de suikerbommen appelsap, chocolademelk en yoghurtdrank met vijf klontjes of zelfs een beetje meer.

Geef je kind water, adviseert het Voedingscentrum om die reden. Kraanwaterdag is een goede aanleiding om de suikerrijke drankjes op een rijtje te zetten. Het is een dag waarop de waterbedrijven aandacht vragen voor het drinken van kraanwater, met name door kinderen. Het Voedingscentrum ondersteunt de roep om meer kraanwater te drinken ‘natuurlijk van harte', zo laat de woordvoerder weten: water is gezond, goedkoop en duurzaam. Met drinkpakjes krijgen kinderen ongemerkt veel calorieën binnen. Ook zijn suikerhoudende drankjes niet goed voor je tanden, zelfs light drankjes niet.

Volledig scherm Poster van de vergelijking die het Voedingscentrum heeft gemaakt. © Voedingscentrum

Het is niet de eerste keer dat het Voedingscentrum aandacht vraagt voor suikerbommen. Geregeld trekt het kennisinstituut aan de bel. Sap is minder goed voor je dan het hele fruit opeten. ,,Het kan fruit eten nooit vervangen", zei de woordvoerder in 2018 al. ,,We hopen ouders hiervan bewust te maken zodat zij eerder kiezen voor water, eventueel met een smaakje.”

Kinderen krijgen al meer dan genoeg suiker binnen, luidde de boodschap van Foodwatch eerder dit jaar. Op 9 juli heeft het gros van de kinderen tussen 4 en 8 jaar al genoeg suiker op voor een heel jaar, becijferde de organisatie die zich ‘voedselwaakhond’ noemt. Een suikertaks zit er nog niet in. Terwijl het wél een goed idee is, aldus Foodwatch. ,,Een suikertaks motiveert bedrijven om het aantal suikerklontjes in kinderdrinkpakjes te reduceren naar 4 tot 2,5 klontjes. Dat is heel wat anders dan de suikerbommen van 5 tot 10 klontjes per pakje die we nu in de winkel tegenkomen.”

Voor ouders die hun kinderen meer water willen laten drinken, heeft het Voedingscentrum tips: geef je kind een leuke drinkfles in mooie kleuren of met een toffe afbeelding, ‘pimp’ het water met muntblaadjes, komkommer, aardbei of tijm. Versier een glas water met een schijfje sinaasappel of citroen. Doe er een leuk rietje of fleurig parasolletje in. Of maak ijsklontjes met een blaadje munt of basilicum, of fruit zoals een framboos, druif of blauwe bes.



