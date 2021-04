Gebakken asperges met een mollige witte

Ook dit jaar ging het asperge­offensief niet onopgemerkt voorbij. De inleidende beschietingen begonnen een maand geleden en kenden in eerste instantie de kurkentrekker als wapen. Van de overkoepelende belangenvereniging van Elzasproducenten ontving ik een proefdoosje met wijnen dat mij tevens toegang verschafte tot een ‘digi-tasting’.

Niet veel later staken ook bij mevrouw Hamersma de asperges de kop op. Namens De Krat en de Koninklijke Coöperatieve Telers­vereniging Zuidoost-Nederland (ZON) werd er een kistje aangereikt met alle benodigde ingrediënten voor het Aspergemenu 2021, waarin – geheel conform de tijdsgeest – de vleescomponent ontbrak. In plaats van beenham dienden wij er nu boleten bij te eten. De supermarkten en groentemannen lieten zich via advertenties, folders en stoepborden evenmin onbetuigd.

Aldus hadden wij al tweemaal à la Flamande getafeld, onze favoriete bereiding, en zelfs drie keer freestyle van asperges genoten, toen mevrouw Hamers­ma, bijna tot haar schrik, concludeerde dat zij in de rubriek nog geen aandacht aan de groente­slungels had besteed. Maar toen kwam gelukkig net het nieuwe kookboek van Hugh Fearnley-Whittingstall binnen, een Britse kookboekenschrijver die zij vanwege zijn biologische seizoen­benadering hoogacht.

Het boek werd niet in een kistje geleverd, maar in een ­kartonnen doos van het Centraal Boekhuis. Daar smaakte het gerecht dat zij later op tafel zette echter niet minder om. En ook het feit dat Fearnley-Whitting­stall in dit recept groene asperges voorschreef, bracht haar niet van haar stuk.

Experiment

Volledig scherm Eten als de beste!, Hugh Fearnley-Whittingstall. Becht, €27,99 ,,Inmiddels hebben we in Limburg wel voldoende asperge­punten gescoord,” meende mevrouw Hamersma. ,,Volgens mij hebben we al een paar kilo achter de kiezen.”



Zodoende had ik ook mijn jaarlijks terug­kerende experiment om te zien welke wijn er nog meer goed bij smaakt al een aantal keren ten uitvoer kunnen brengen. Met succes staken onder andere ­verdejo, chardonnay, sauvignon blanc en riesling de gedoodverfde Elzaskandidaten pinot blanc en pinot gris naar de kroon. En ook een lichte, rode, licht gekoelde pinot noir uit het noorden van Bourgogne liet zich smaken toen de Zuid-Limburgers vergezeld werden van een moot geroosterde zalm en de boleten die mevrouw Hamersma toevallig nog in een kistje wist.

Shotje

Enfin, mevrouw Hamersma ging weer achter het fornuis en ik dook de koelkast in. Om daaruit te komen met een soort best of both worlds: een witte uit ­Cheverny. Een Loire-appellation waar hoofdbestanddeel sauvignon blanc geblend wordt met een shotje chardonnay, waar overigens ook arbois en pineau blanc de la Loire zijn toegestaan.

Van Enclos du Petit Chien leverde dat een blanc op met aan de ene kant grassigheid, groene appeltjes en citruszuren. Merci sauvignon blanc. En aan de andere kant een molligheidje, een bolligheidje en een volligheidje dankzij de chardonnay-inbreng.

,,Groen licht bij deze kijk op groene asperges,” concludeerden we niet veel later.

Gebakken asperges en babyromainesla met linzen en gekookte eieren (2 personen) Ingrediënten

Bosje groene asperges (zo’n 200 gram; ontdaan van de onderkant)

2 kropjes babyromainesla, in de lengte en in vieren gesneden

4-5 lente-uitjes, uiteinde eraf

4 el olijfolie

2 hardgekookte eieren, gepeld, in grove stukken gesneden

2-3 el linzen, uit blik, afgespoeld en uitgelekt

1 el wittewijnazijn

1-2 tl mosterd, naar smaak

handje grofgesneden peterselie

zeezout en zwarte peper Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 graden. Leg de asperges, partjes sla en lente-uitjes in een braadslee of ovenschaal, besprenkel met 2 el olijfolie, bestrooi met zout en peper en schep om. Bak circa 30 minuten in de oven tot de asperges gaar zijn en alles mooi goudkleurig is. Schep intussen de gekookte eieren en linzen om met de overgebleven eetlepels olie, de wijnazijn, mosterd en de peterselie. Bestrooi met zout en peper. Laat de groenten, als ze gaar zijn, 10 minuten rusten en schep dan het eimengsel erop.



Recept uit Koken als de beste van Hugh Fearnley-Whittingstall. Meer recepten vind je hier.

De wijn Enclos du Petit Chien 2019

Cheverny Blanc, ­Frankrijk, €10,98 (wit). Lees hier de proefnotitie.

