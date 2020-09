Fruit en groenten: bij deze supermarkten ben je het goedkoopst uit

Koken & etenLidl is veel goedkoper dan de andere supermarkten als het gaat om groente en fruit. Aldi is ook goedkoper dan gemiddeld, net als Vomar en een deel van de Hoogvliet-winkels, Dirk en Plus. Dat blijkt uit een prijspeiling die de Consumentenbond heeft gedaan bij 16 ketens.

De prijsverschillen tussen supermarkten zijn groot als het om groente en fruit gaat. Uit de peiling die de Consumentenbond deed voor 112 verse producten kan de prijs van een zak witlof van een halve kilo variëren van 1,95 euro bij Spar tot 0,89 euro bij Lidl.

Op vijf dagen in juli vergeleken de onderzoekers de prijzen. In hun peiling keken zij uitdrukkelijk niet naar aanbiedingen, omdat deze niet altijd voor iedereen relevant zijn. Om te voorkomen dat appels met peren werden vergeleken, zijn alleen artikelen van klasse 1 vergeleken. Dat zijn de appels zonder plekjes, de rechte komkommers en de paprika's van standaard grootte.

Duurste ketens

De belangrijkste conclusie uit de peiling is dat de discount-supermarkten Lidl en Aldi qua prijs het best scoren. Gemiddeld liggen de prijzen bij Lidl 16 procent onder het gemiddelde, bij Aldi is dat 12 procent en bij Vomar 9 procent. In de categorie net onder het gemiddelde zitten ook Hoogvliet-filialen (-5 procent), Dirk (-3 procent) en Plus (-3 procent). Andere Hoogvliet-filialen, Albert Heijn en Coop zitten rond het gemiddelde, Jumbo, Picnic, Jan Linders net daarboven.



De duurste ketens in deze vergelijking zijn Deka (+7 procent), Poiesz (+7 procent), Deen (+13 procent) en Spar (+18 procent).

Opvallend is dat Albert Heijn en Plus een relatief duur imago hebben, terwijl ze geen bovengemiddelde prijzen blijken te vragen voor hun groente en fruit. Plus is begin dit jaar met ‘Laagblijvers’ gekomen: populaire groenten en fruit die blijvend laag geprijsd zijn. Dat is terug te vinden in de vergelijking: de prijs liggen onder het gemiddelde.

Wie het stempel biologisch belangrijk vindt, kan overigens beter bij Albert Heijn shoppen dan bij Aldi en Lidl. Van de 112 gepeilde producten had AH van 51 soorten een biologische variant. Bij Jumbo lag dat aantal op 45 en bij Plus 35. Lidl en Aldi bungelen in dat opzicht onderaan met 11 en 5 soorten.

