Frietjes gezonder dan yoghurt? Het nieuwe 'stoplicht' voor voeding heeft ook nadelen

Wat is de Nutri-Score? Hella van Laer: ,,De Nutri-Score is ontwikkeld door Santé Publique France (het Franse RIVM, red.). Het logo geeft ons informatie over de voedingswaarde en staat op de voorkant van de verpakkingen van voedingsmiddelen. De Nutri-Score wordt weergegeven in een kleurenschaal met vijf letters van A tot E: de groene A en B geven aan dat het om gezonde producten gaat, de rode D en E staan op voedingsmiddelen waarvan de consumptie beperkt moet worden. De formule achter de kleurencodes houdt rekening met voedingsstoffen die vermeden moeten worden (zoals te hoge energiewaarden, te veel suikers, verzadigde vetten en zout) en met zaken die we meer zouden moeten eten (zoals vezels, eiwitten, fruit en groenten). Hoe meer gezonde elementen een product heeft, hoe beter de score.”