Frietbakker Koen succesvol in Mexico: ‘Niets kan tippen aan Nederlandse friet’

Koken & etenDe oranje vlaggetjes aan de gevel van de oer-Hollandse snackbar wapperen in de Mexicaanse wind. Koen Houwen en zijn frietbakkers Ivan en Nadia spuiten dikke klodders extra pittige chipotle-saus over de kroketten, frikandellen speciaal en over de extra grote frietjes-kapsalon. Het succesverhaal van een Nederlandse frietbakker tussen Mexicaanse tacoboeren.

,,Zonder dat spul erop eten de Mexicanen niks", vertelt Koen Houwen uit het Brabantse Son en Breugel. ,,Maar onze Nederlandse snacks lopen op sommige dagen beter dan de taco's die ze verderop in de straat verkopen."

Integreren in Mexico-Stad is één ding, ondernemen is iets anders. ,,Maar het ondernemerschap zit nu eenmaal in m'n bloed, dat is er met de paplepel ingegoten. En aangezien ik meer verstand heb van stroopwafels en Heineken-bier dan van tequila en taco's is dat wat ik hier bij Holland Waffels verkoop. Niet alleen aan Nederlandse expats, maar juist ook aan de Mexicanen. Die vinden het fantastisch", legt de telg van de beroemde vlaaienfamilie uit.

Je moet iets verzinnen

Waar horeca-ondernemers in Nederland ondanks verschillende vormen van overheidssteun al moeite hebben om overeind te blijven tijdens de coronacrisis, moet Houwen het in Mexico helemaal zelf rooien. ,,We kregen helemaal niks. Ja, een brief van de belastingdienst met de opdracht om op tijd te blijven betalen. Dus dan moet je toch iets verzinnen om wat omzet te blijven draaien. Onze Nederlandse cafetaria in Mexico is toen uit noodzaak geboren. Maar na een maand is het al een enorm succes."

Quote Eerlijk gezegd is er gewoon geen enkel product wat aan échte Nederland­se friet kan tippen Koen Houwen, Frietbakker

Dat laatste geldt zowel zakelijk als privé. Want Houwen en zijn vriendengroep hebben er meteen een nieuwe stamkroeg bij. Wanneer er in Nederland gevoetbald wordt, kijkt hij met zijn overwegend Nederlandse kameraden naar een grote tv in zijn zaak. Onder het genot van grote schalen bitterballen en een flesje Nederlands bier. ,,Die mannen hebben net als ik allemaal een Mexicaanse vrouw. Die zitten dan in de kamer ernaast aan de koffie en thee", lacht Houwen door een krakende telefoonlijn.

Enorme dot pittige saus

Maar het grootste deel van de tijd wordt er 'gewoon' hard gewerkt. Zonder bediening aan tafel in verband met de coronaregels. Maar de roodwitte puntzakken friet - ook weer met een enorme dot pittige saus er bovenop - vliegen de deur uit. ,,We hebben het al eens eerder geprobeerd, met verse aardappels. En met Mexicaanse aardappels. Maar eerlijk gezegd is er gewoon geen enkel product wat aan échte Nederlandse friet kan tippen."

Hoewel er vanaf het begin kaassoufflés, kroketten en frietjes-kapsalon werden verkocht, lag uitgerekend de mexicano aanvankelijk nog niet in de schappen. ,,Maar we duiken vanmiddag de testkeuken in. Die mexicano-Mexicana gaat er komen!"

