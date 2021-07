Flatbread, kwarkbollen of desembrood: met deze tips lukt je brood altijd

Koken & eten Iedereen kent de vijfsecon­den­re­gel voor eten dat je laat vallen, maar klopt die 'regel' echt?

1 juli Je bent aan het eten (of aan het koken) en laat iets op de grond vallen. Raap je het op om het op te eten of gooi je het meteen in de afvalbak? De Vlaamse wetenschapper Eric De Maerteleire ontrafelt in zijn boek Fabels en feiten over voeding en gezondheid de mythes die we koesteren rondom eten en drinken.