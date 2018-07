Fans opgelucht: Toblerone keert terug naar origineel formaat

De driehoekige immer populaire chocoladereep Toblerone zal binnenkort weer in zijn origineel formaat te krijgen. Twee jaar geleden besloot de Amerikaanse fabrikant Mondelez het gewicht van twee soorten repen subtiel te verlagen. Tot woede en onbegrip van vooral Britse fans. ,,Make Toblerone great again", werd op social media geroepen.

In 2016 veranderde het bedrijf het model waardoor er nog maar één op de twee typerende torentjes overbleven. Daartussen ontstonden grote gaten. Volgens de makers werd er op de repenverkoop in het Verenigd Koninkrijk minder winst dan vroeger gemaakt door de Brexit. Aan de prijs was niets veranderd, maar opende je de verpakking, dan had je plots 50 gram minder.

,,De nieuwe Toblerone lijkt wel een fietsenrek'', reageerde een Toblerone-connoisseur op Twitter. Om een idee te geven wat de metamorfose heeft losgemaakt: er werd in 2016 door de Britten meer gesproken over Toblerone dan de Amerikaanse Verkiezingen.

Nu, twee jaar later herroept het bedrijf die beslissing dus en drijven ze het gewicht weer op naar 200 gram. Hoeveel de repen zullen kosten, is nog niet duidelijk. Wanneer je ze in de winkel zal vinden evenmin.