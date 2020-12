Facebook is beroemde tv-kok spuugzat na verspreiden complottheorieën

De beroemde chef-kok en complotdenker Pete Evans is niet langer welkom op Facebook omdat hij herhaaldelijk onjuiste informatie over het coronavirus plaatste. De 47-jarige Australiër verspreidde de afgelopen maanden diverse complottheorieën over het virus en vaccins en bracht daarmee de volksgezondheid in gevaar, stelt Facebook. Vorige maand werd de Australiër al door een aantal bedrijven in de ban gedaan nadat hij een nazisymbool op sociale media had gepost .

Sinds het begin van de coronapandemie gebruikt Evans zijn veelbekeken platform regelmatig om complottheorieën over de uitbraak te delen. Facebook tikte de tv-kok meerdere keren op de vingers en verwijderde soms zelfs complete berichten. Nu is echter besloten om de hele pagina, die 1,5 miljoen volgers had, te verwijderen. ‘We staan ​​niemand toe om verkeerde informatie over Covid-19 te delen die zou kunnen leiden tot dreigend lichamelijk letsel’, stelt Facebook in een verklaring. Dat geldt ook voor onjuiste beweringen over vaccins die zijn ontkracht door deskundigen op het gebied van de volksgezondheid, aldus het bedrijf.

In de afgelopen maanden plaatste Evans een reeks ontkrachte theorieën over de ernst van het virus, het dragen van maskers en het nut van vaccins, evenals onjuiste beweringen over 5G-netwerken. Zijn account op Instagram, dat eigendom is van Facebook, blijft voor zijn 278.000 volgers voorlopig wel actief. Hij plaatste vandaag een bericht op dat platform met de boodschap dat hij zich blijft inzetten voor de ‘vrijheid van meningsuiting’. Op het rigoureuze besluit van Facebook ging hij inhoudelijk niet in.

Omstreden

Pete Evans is een van de chefs in de kookshow My Kitchen Rules die in Nederland op Net 5 te zien was. De Australiër is al langer een omstreden figuur in de (Australische) televisiewereld. In 2017 beschuldigde de Australian Medical Association, een beroepsvereniging voor artsen, de tv-kok ervan levens in gevaar te brengen met zijn valse beweringen over de voordelen van bepaalde mineralen en gifstoffen in zonnebrandcrème. En voorafgaand aan de pandemie uitten verschillende Australische gezondheidsinstanties forse kritiek op Evans voor het promoten van pseudowetenschap over diëten en het genezen van kanker.

Bovendien haalden diverse grote Australische winkelbedrijven vorige maand de boeken en producten van Evans uit de winkels nadat hij een bericht op Instagram plaatste met een zwarte zon, een symbool dat geassocieerd wordt met nazi-Duitsland en dat gebruikt wordt door neonazi’s. In een latere video gericht aan zijn 1,5 miljoen volgers zei Evans dat de beschuldigingen tegen hem ‘onwaar, onwerkelijk en een hoop rotzooi’ waren.

Op dit moment staat My Kitchen Rules, het kookprogramma waar Evans in te zien was, niet in het schema van Net 5, aldus de woordvoerder van Talpa. Of het programma terugkomt en in welke vorm is nog niet bekend.

Bekijk al onze video's over koken en eten in deze playlist.