Experts waarschuwen voor alcoholschade: Stop nu met kortingen op drank

Koken & etenDe horeca is nog steeds dicht, dus we drinken minder buiten de deur. Maar binnenshuis is alcohol voor sommigen een welkome verdoving in het geïsoleerde bestaan. Daarom waarschuwen de experts dat het beter is als supermarkten en slijterijen juist nu stoppen met aanbiedingen. ,,Je neemt toch sneller iets mee.’’

,,Wij zijn sowieso niet zo blij met drank in de aanbieding’’, zegt preventiemanager Floor van Bakkum van verslavingszorgkliniek Jellinek. ,, Het zorgt er toch voor dat je twee sixpacks meeneemt als het twee voor de prijs van een is. Die aanbiedingen zetten dus aan om meer te kopen.’’ Daar blijft het niet bij. ,,Als je eenmaal thuis bent, dan is het toch gemakkelijker om dat tweede sixpack of die tweede fles openen te trekken.’’

Er zijn al mensen genoeg die problemen hebben met alcohol, betoogt Van Bakkum. Die groep is juist extra gevoelig voor aanbiedingen. ,,Dat geldt ook voor jongeren, ook al mogen ze het nog niet kopen. Goedkope drank is voor hen interessant.’’

Liane ter Maat, woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), stelt dat supermarkten er goed in slagen geen alcohol te verkopen aan jongeren onder de achttien jaar, in vergelijking met andere sectoren. ,,Dat komt naar voren uit het laatste nalevingsonderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.’’ Volgens Ter Maat wordt er dagelijks gewerkt aan verbeteringen. ,,We zijn uiteraard pas tevreden als geen enkele jongere meer alcohol kan kopen in de supermarkt.’’

Goed moment

Dit is het moment om kortingen te stoppen, vind Wim van Dalen van Stap, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. ,,Nu zijn de kortingen soms wel 50 procent. En af en toe zelfs erboven. Er is een wetsvoorstel in de maak van minister Blokhuis, dat moet regelen dat zo’n korting maximaal 25 procent mag zijn.’’ Het lijkt Van Dalen goed om haast maken met dat voorstel. ,,Juist nu is het een goed moment. Nu begrijpen mensen beter waarom het noodzakelijk is.’’

Volledig scherm Fragment uit de bonusfolder van deze week van Albert Heijn. © Reclamefolder

Ron Andes, voorzitter van de Koninklijke SlijtersUnie, kan zich volledig vinden in dit standpunt. ,,Ik ben zelfs een beetje verbaasd dat hier nog voor gewaarschuwd moet worden’’, zegt hij. Volgens Andes hebben verschillende partijen hier recent nog met elkaar over gepraat, en waren het toen de supermarkten die van mening waren dat je alcohol ‘nog best met 25 procent korting kunt verkopen’. ,,Maar ik sluit mij helemaal aan bij de experts. Wat ons betreft: stop met aanbiedingen voor alcohol.’’

Stoppen met kortingen

Volgens Ter Maat is het CBL aangesloten bij de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken, waarin onder andere afspraken staan over kortingen en marketing voor verantwoord alcohol verkopen. ,,Kortingen mogen momenteel maximaal 50 procent van de normale verkoopprijs bedragen. In het Nationale Preventieakkoord hebben we ook afgesproken om opnieuw te kijken naar de afspraken hierover, maar het staat slijterijen natuurlijk vrij om helemaal te stoppen met kortingen op alcohol.’’

Quote Er kan veel. Neem vooral contact op als je denkt: het gaat niet goed bij mij thuis Floor van Bakkum, preventiemanager Jellinek Meer mensen drinken hun problemen en zorgen nu weg. Ook kunnen verveling en stress tot meer drankgebruik leiden. Maar alcohol lost dat niet op, aldus Van Bakkum. ,,Het leidt juist tot meer tot angstklachten en stress. Als mensen op een beperkt aantal vierkante meters moeten zijn, kan zich dat ook gaan vertalen in ruzie en huiselijk geweld.’’

Hoewel er geen harde cijfers voorhanden zijn over geweld, maakt Van Bakkum zich daarover wel zorgen. ,,Er zijn wel vermoedens dat er van alles aan de hand is achter veel voordeuren. Dat moeten we goed in de gaten houden, dat is zorgelijk.’’

Wie bij zichzelf merkt dat het uit de hand dreigt te lopen, moet niet blijven tobben, aldus Van Bakkum. Ze adviseert om contact op te nemen met de hulpverlening. ,,Er kan nog steeds veel, ook in deze tijd. Mensen gaan nu vaak niet naar de huisarts of het ziekenhuis als ze hartklachten hebben, terwijl ze dat wel moeten en kunnen doen. Dat geldt ook voor psychische klachten. Er kan veel. Neem vooral contact op als je denkt: het gaat niet goed bij mij thuis.’’