Experts geven tips over inmaken: ‘Je kunt alles in een pot stoppen’

,,Je kunt alles in een pot stoppen: groente, fruit, noten en kruiden, maar ook vlees, vis, kaas en eieren, en het wordt allemaal ontzettend lekker. Dat was de grootste verrassing tijdens het maken van dit boek. Inmaken is ook heel simpel en de perfecte manier om eten te bewaren. Je kunt makkelijk tussendoor wat overgebleven bloemkool in het zuur zetten, of bramen plukken en er jam van maken”, zegt kok en foodstylist Noni Kooiman. Ze schreef met Jonah Freud, eigenaar van De Kookboekhandel in Amsterdam, een boek met ruim driehonderd inmaakrecepten. Van klassiekers als zuurkool, aardbeienjam en appelmoes tot gekonfijte artisjokharten, gemberbier en Perzische worteljam.