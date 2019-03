Evy Maene werkt als herboriste bij Strandhotel Cadzand-Bad

Ze weet er dan ook veel van af. En dat komt goed uit want in bovengenoemde restaurants worden veel kruiden als garnituur voor de gerechten en voor in de cocktails gebruikt. ,,We hebben naast het terras van Pure C, aan de boulevard, een kruidentuin en in de polder nog een perceel waar het meeste wordt geproduceerd en geplukt. In de winter hou ik bij wat er de tuinen opleveren en heb ik nu fiches gemaakt met wat je allemaal met deze kruiden kunt, ook medicinaal gezien. Ik schreef er een boekje over waarin ik mijn kennis kwijt kon”, zegt ze bescheiden.