Eveline Wu leert kijkers makkelijk Aziatisch koken: ‘Beetje te veel limoensap of sojasaus is echt niet erg’

Koken & EtenAls iemand iets weet van het bereiden van Asian streetfood , dan is het topchef en eigenaar van verschillende (Aziatische) restaurants Eveline Wu wel. In een nieuw tv-programma op 24Kitchen leert ze vanaf morgen de kijkers de fijne kneepjes van het vak. Bekende Nederlanders helpen haar daarbij.

Het nieuwe 24Kitchen-programma Eveline’s Asian Streetfood is het eerste dat chef-kok Eveline Wu presenteert. Het doel is om snel populaire en gezonde Aziatische gerechten te maken. Een keer in de week krijgt ze hulp van een bekende gast. Zo koken onder andere Rico Verhoeven, Humberto Tan, Theo Maassen en Ranomi Kromowidjojo mee.

Bakten de BN’ers er wat van?

,,Humberto Tan bleek heel goed te kunnen koken. Theo Maassen totaal niet, maar dat was juist heel leuk. Met Humberto heb ik een koude noedelsalade gemaakt met allerlei groenten. De volgende dag belde hij me op om te vragen of hij het recept mocht. Hij wilde het graag thuis nog een keer maken. BN’ers hebben vaak drukke levens en niet altijd tijd om zelf te koken. Daarom wilde ik ze graag leren dat je ook in een paar minuten tijd iets op tafel kunt zetten. En ik hoop dat alle thuiskoks straks zelf aan de slag gaan.”

Hoe vond je het om het programma te maken?

,,Al twintig jaar lang ben ik dag en nacht aan het werk. Het was altijd heel druk in mijn restaurants, er gebeurde altijd wel wat. En dan gaat ineens alles dicht door de lockdown en zit je thuis. Ik had ondertussen alles wel gebakken, alle recepten gekookt. Toen kwam deze kans voorbij en ik had toch genoeg tijd, dus ik ben het gewoon gaan doen. Ik vond het echt ontzettend leuk, het was zo gezellig op de set.”

Je maakt Asian streetfood, waarom zijn we daar in Nederland zo’n fan van?

,,Het is allemaal met de Chinese keuken begonnen. Chinese restaurants kennen een lange geschiedenis in Nederland. Het waren de eerste buitenlandse restaurants dus dat speelt mee. En Nederlanders gaan graag op reis, ook naar Azië. Als je eenmaal van de echte Aziatische keuken hebt geproefd, wil je niet meer anders. Dat zag je ook bij sushi. Niemand at het in het begin. ‘Rauwe vis, dat eten we niet’, hoorde ik veel toen ik een sushirestaurant opende. Moet je kijken hoe populair het nu is.

Wie is Eveline Wu?

Topchef Eveline Wu groeide op in een dorpje bij Shanghai in China en kwam op haar 15de naar Nederland. Ze leerde het vak door het te doen. In 1999 opende ze het eerste wokrestaurant van Nederland. Daar kwamen al snel meer zaken bij. Inmiddels runt Wu een restaurantimperium, waaronder de Kreeftenbar, Soho en vier Mood-zaken in Eindhoven en Rotterdam. Mood Streetfood is Wu’s nieuwste restaurant, dat ze in 2020 startte samen met kickbokskampioen Rico Verhoeven.

De gemiddelde Nederlander eet vaak hetzelfde: aardappels, vlees, groente. Als je dan een keer Aziatisch eet, met extreme smaken, dan is dat echt een feestje. Maar het eten heeft ook een gezond imago. Dat wil ik graag duidelijker overbrengen. En dat het heel simpel is om thuis een Aziatisch gerecht neer te zetten. Zo leer ik de kijkers dumplingsoep maken, gebakken rijst met ananas, verse loempia’s. Heel veel soorten streetfood eigenlijk.”

Moet je goed kunnen koken?

,,Iedereen kan het, je moet alleen het recept weten. Ik leer je de trucjes. Belangrijk is om relaxed te blijven tijdens het koken. Als je iets teveel sojasaus of limoensap hebt gebruikt, maakt dat echt niet uit. Wil je graag voor gasten koken, kies dan een simpel gerecht, dan komt het sowieso goed.

De recepten zijn overigens ook erg geschikt om met het hele gezin te maken. Ik ben opgegroeid in de keuken van mijn oma, ik moest haar altijd helpen. Samen noedels maken, dumplings vouwen. Ik heb daar hele goede herinneringen aan. Plus, ik denk dat kinderen de gerechten heel lekker vinden. Kippenvleugels in colasaus klinkt toch heerlijk?”

Eveline’s Asian Streetfood is vanaf 24 januari elke werkdag om 18.00 uur te zien op 24Kitchen.

Wu en Verhoeven openden vorig jaar hun restaurant Mood Streetfood:

