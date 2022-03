Eten mislukt? Zo kun je het nog redden: ‘Ketchup is soms redder in nood’

GOUDEN POLLEPEL In dit restaurant staan je drie gangen razendsnel op tafel (maar de rekening is aan de hoge kant)

Ook bij ons tweede bezoek aan Stadshotel Van Rossum zijn we hevig onder de indruk van de ambiance van dit monumentale restaurant. Hier zetelen de ‘meest markante horecaondernemers van Nederland’. Het tempo van de keuken is rap, maar de nota had lager kunnen uitvallen.

