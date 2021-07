Eten als je een dagje ouder wordt: let op dat je deze vitaminen en mineralen binnenkrijgt

En ijzer dan, vraagt Beuk zich af. ,,Laten we het niet te ingewikkeld maken. IJzer is kortgezegd goed voor ons bloed. Er zijn twee verschillende soorten ijzer: de ene halen we vooral uit dierlijke voedingsmiddelen zoals rund- en lamsvlees en de andere uit plantaardige producten zoals volkorenbrood, bepaalde groente en peulvruchten.”



IJzer uit dierlijke voedingsmiddelen wordt beter opgenomen dan uit plantaardige producten, legt de huisarts uit. ,,Als veganist zul je dus goed moeten opletten of je wel voldoende ijzer binnenkrijgt. Een tekort kan moeheid, benauwdheid en rusteloze benen veroorzaken, een te veel beschadiging van organen.”



Dan nog even iets over seleen. ,,Dat is een antioxidant", zegt Verhoeff. ,,En dat niet alleen, het is ook belangrijk voor een goede weerstand, voor gezond haar en voor de ontwikkeling van zaadcellen. Daarnaast zou het beschermen tegen het ontstaan van prostaatkanker. Orgaanvlees zoals lever en nier, vis en schelpdieren en paranoten bevatten veel seleen. Een langdurig tekort kan een verstoring van de spierwerking veroorzaken, een teveel broze haren en nagels.”



Beuk is opgelucht. ,,Dus met andere woorden, nu ik een jaartje ouder word, moet ik bovenstaande goed in de gaten houden?” ,,Inderdaad", zegt de dokter. Beuk zoekt en vindt een vieruurtje dat past. ,,Laten we om die reden beginnen met deze shake. Een shake vol met seleen. Dankzij de paranoten.”