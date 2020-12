Esther (29) drinkt in januari geen druppel: 'Ik durf best toe te geven dat ik alcoholist ben geweest’

Koken & etenHet is weer bijna tijd voor Dry January: een campagne die mensen uitdaagt om de hele maand januari geen alcohol te drinken. Voor Esther ten Hove uit Arnhem is dat een makkie. Zij is al sinds een paar jaar gestopt met drinken. Via social media motiveert ze mensen met hetzelfde doel.

In het weekend post Esther ten Hove tegenwoordig plaatjes over hoe blij ze is dat ze dit weekend weer geen kater heeft. ,,Ik merk dat ik mensen inspiratie en motivatie biedt", vertelt ze. ,,Ik krijg veel privéberichten van mensen die, net als ik, willen stoppen met drinken. Vaak maakt hun omgeving het moeilijk voor ze.”



Ten Hove merkt dat er een taboe heerst rond niet-drinkende millennials. ,,Er wordt weinig begrip getoond en je krijgt snel het stempel ‘ongezellig’.” Ze heeft dit zelf ook meegemaakt. ,,Ik durf best toe te geven dat ik alcoholist ben geweest", zegt ze. ,,Toch denken mensen bij dat woord al snel aan iemand die 's ochtends vroeg al begint met drinken, maar een verslaving begint al veel eerder.”

Vanaf het moment dat ze merkte dat ze elk weekend naar de drank greep om het gezellig te hebben, stopte Ten Hove abrupt met drinken. ,,Toch is dit niet altijd goed gegaan hoor, de verleiding is wel eens groot geweest en daar heb ik aan toegegeven.”

Nuchter door het leven

,,Je moet je vooral niet druk maken over wat mensen ervan vinden dat je geen alcohol drinkt", vertelt de sobriety-influencer. ,,Zelf heb ik vaak gezegd dat ik een tijdje wil proberen hoe het is om nuchter door het leven te gaan. Maar eigenlijk gaat het niemand wat aan.”



Volgens een gedragsonderzoek van het RIVM is 11 procent van de Nederlanders meer gaan drinken tijdens de coronacrisis. ,,Dit komt doordat mensen stress ervaren, geen dagritme hebben, het onderscheid tussen werk en privé is vervaagd en vooral door verveling”, legt Rob Bovens, professor van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, telefonisch uit. 26 procent van de Nederlanders is juist minder gaan drinken volgens het onderzoek. Dat geldt overigens voor de eerste golf. Bovens vermoedt dat er in de tweede golf een stuk meer gedronken wordt, maar daar zijn nog geen concrete cijfers over. ,,We zien wel dat vorig jaar in de eerste zes maanden na Dry January 36 procent minder alcohol werd verkocht. Ook wilden veel mensen weten of er een verlenging van Dry January mogelijk was. ,,Mensen hebben houvast nodig.”

Quote Ik durf best toe te geven dat ik alcoholist ben geweest Esther ten Hove Tekst gaat hieronder verder.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dry January is een handig begin om te stoppen of te minderen met alcohol. Momenteel hebben meer dan 17.000 mensen zich aangemeld bij IkPas.nl. Een maandje of langer niet drinken lijkt populairder te worden. Aan Dry January deden in januari van dit jaar 41.466 mensen mee. De campagne ‘40 dagen geen druppel!’ in de periode voor Pasen trok 10.563 deelnemers. In totaal deden aan beide campagnes 52.029 mensen mee: 37 procent meer dan in 2019 (37.875). Tussen de 70 en 75 procent van de deelnemers gaf in een recente enquête aan geen druppel te hebben gedronken in die maand of veertig dagen.

Voor wie er een hard hoofd in heeft of het gaat lukken, heeft Ten Hove advies. ,,Een tip om te minderen met drinken is om jezelf te confronteren met wat het met je doet. Kijk naar de gevaren van alcohol, bijvoorbeeld. Daarnaast moet je het voor jezelf doen, niet voor een ander. Zo maak je het jezelf veel makkelijker om te stoppen.”

Bekijk hier de video's over Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.