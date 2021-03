Erwten, kappertjes en knapperende wijn

Luc Zeebroek (beter bekend als Kamagurka) en ik vormen een enigszins geheim Belgisch-Nederlands eet- en drinkgezelschap. Onze vriendschap is ooit ontstaan in Leuven, toen ik met culinair publicist Ronald Hoeben een serie artikelen schreef voor mannenblad Esquire. Na hiervoor eerst elke provincie in Nederland gastronomisch in kaart te hebben gebracht door met bekende lekkerbekken over eten te praten, belandden wij ook in Vlaanderen. Om precies te zijn in restaurant De Spaanse Brabander van Dirk – God hebbe zijn ziel en de duivel zijn lever – Lambrechts.